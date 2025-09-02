Ajker Patrika
হত্যার উদ্দেশ্যেই নূরকে আঘাত করা হয়েছে: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাসপাতালের নুরের সঙ্গে কথা বলছেন মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে হত্যার উদ্দেশ্যেই আঘাত করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নূরকে দেখতে এসে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমার সবচেয়ে যে বিষয়টি খারাপ লেগেছে— যারাই তাঁকে আঘাত করুক, নুরুল হক নুরকে হত্যার উদ্দেশ্যেই আঘাত করা হয়েছিল। এটা খুব পরিষ্কার।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘অভ্যুত্থানের পরেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদি আমাদের নেতাদের ওপর এভাবে আক্রমণ চালায়, তাহলে সাধারণ মানুষকে কি করছে চিন্তা করেন। এটা আমি কোনোমতেই মেনে নিতে পারি না। অতিদ্রুত প্রধান উপদেষ্টা যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দিয়েছেন, সেটা দ্রুত শেষ করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমি সরকারের কাছে বলি, তাঁকে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো উচিত।’

নুরের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আগের চেয়ে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। যে জায়গাগুলোতে ইনজুরি হয়েছে, সেগুলো খুব ফ‍্যাটাল। তাঁর ব্রেনেও ইনজুরি হয়েছে, ব্লিডিং হয়েছে। চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছি, এখানে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি। সব ঠিকঠাক আছে। এখানে কিছুদিন রেস্ট নেওয়ার পরে বাইরে ইভ‍্যালুয়েশনের দরকার। সে এখনো খেতে পারছে না। তাঁকে পাইপ দিয়ে লিকুইড খেতে হয়। তাঁর রিকভারি হতে সময় লাগছে। তাঁকে ইভ‍্যালুয়েশনের জন্য দেশের বাইরে পাঠানো দরকার।’

এ সময় মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন।

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুলনুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাজনীতিবিদগণঅধিকার পরিষদনুরুল হক
