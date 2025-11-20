ঢাকা-৮ আসনে এনসিপির মনোনয়ন কিনলেন সেই রিকশাচালক সুজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে ঢাকা-৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জুলাই আন্দোলনের আইকনিক স্যালুট দিয়ে আলোচনায় আসা রিকশাচালক মোহাম্মদ সুজন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
এ সময় সুজন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রিকশা চালাই। ওখানেই আমি আন্দোলনের সময় পরিচিতি পাইছি। তাই আমি এই আসন থেকেই নির্বাচন করতে চাই। আমি নিজেই এই আসনটা বাইছা নিছি।’
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা তাঁর হাতে মনোনয়ন ফরম তুলে দেন।
ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মির্জা আব্বাস এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন।
এদিন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনও মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। তিনি রংপুর-৪ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী শিল্পপতি এমদাদুল হক ভরসা এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এ টি এম আজম খান।
আজ বৃহস্পতিবার ২০ নভেম্বর শেষ হচ্ছে এনসিপির মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা। তবে রাত সোয়া ৯টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দলটির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেননি। তিনি ঢাকা-১১ আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে এনসিপি সূত্রে জানা গেছে।
মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রক্রিয়া শেষে ২১ ও ২২ নভেম্বর মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ শুক্রবার সকালে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় শোক ও উদ্বেগ জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘সরকার পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটানোসহ মানুষকে সুরক্ষিত রাখা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হতো। বাংলাদেশের মানুষ নানা প্রাকৃতিক বিপদসংকুল দুর্যোগ মোকাবিলা করে সব সময় সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আজকের ভূমিকম্পেও বাংলাদেশের মানুষ ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।’
আজ শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।
বিবৃতিতে তারেক রহমান বলেন, ‘আজ বাংলাদেশে প্রবল ভূমিকম্পে মানুষের প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতিতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি সংহতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আমি মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন ভূমিকম্পে হতাহতদের পরিবারকে শোক ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দান করেন।’
ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রয়েছে। আমি ভূমিকম্পে নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি।’
ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় পৃথক আরেক বিবৃতিতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তিনি বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক ভয়াবহ রূপ হলো ভূমিকম্প। বাংলাদেশে সংঘটিত বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কমপক্ষে ছয়জনের প্রাণহানি ও দুই শতাধিক মানুষ আহত এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে দেশবাসীর মতো আমিও গভীরভাবে শোকার্ত। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবনহানিসহ জানমালে মারাত্মক ক্ষতি হয়। আমি ক্ষতিগ্রস্ত সেই সব পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি শোক ও সহমর্মিতা।’
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এই বিপদের সময় দেশবাসী যেন ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন, সে জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছি। এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকবে বিএনপি। আমি ভূমিকম্পে নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সেনাকুঞ্জে পৌঁছেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েছেন, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে খালেদা জিয়া সেনাকুঞ্জে পৌঁছান।
তিনি আরও জানান, সেনাকুঞ্জে পৌঁছানোর পর অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
এর আগে সেনাকুঞ্জে যাওয়ার উদ্দেশে খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা থেকে রওনা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের মেডিকেল বোর্ড প্রধান অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার। এ ছাড়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তার ভাইয়ের স্ত্রী নাসরিন সাঈদ ইস্কান্দার এবং ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।
প্রসঙ্গত, যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে।
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌ ঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সকালে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পুষ্পস্তবক অর্পণকালে শহীদদের স্মরণে বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
এর আগে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে এসে পৌঁছালে তিন বাহিনী প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার তাঁদের স্বাগত জানান।
বাসস
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ বেলা সাড়ে ৩টায় গুলশানের বাসা থেকে তিনি সেনাকুঞ্জের উদ্দেশে রওনা হবেন।
সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা শায়রুল কবীর খান বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছেন। দলীয় চেয়ারপারসন তাঁর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।’
গত বছর খালেদা জিয়া প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচি হিসেবে সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এর আগে ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সিলেট সফরের মাধ্যমে খালেদা জিয়া শেষবারের মতো জনসমক্ষে হাজির হয়েছিলেন।
এবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ একাধিক শীর্ষ নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ষাটের দশকের ছাত্ররাজনীতির আলোচিত মুখ, আওয়ামী লীগের একসময়ের প্রভাবশালী নেতা তোফায়েল আহমেদের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম আনু মারা গেছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে তাঁর মত্যু হয় বলে জানিয়েছেন আনোয়ারার ভাই পিন্টু তালুকদার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।
প্রয়াত আনোয়ারা বেগমের পরিবারের সদস্যরা জানান, বেশ কিছুদিন ধরে কিডনি জটিলতাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন আনোয়ারা। বুধবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়।
আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর ভোলার বাংলাবাজার ফাতেমা খানম জামে মসজিদে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করার কথা রয়েছে বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।
কলেজজীবনেই ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় তোফায়েল আহমেদ ১৯৬৪ সালে বিএসসি পাস করার বছরেই বিয়ে করেন। ভোলা শহরের আনোয়ারা বেগমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। তাঁদের একমাত্র সন্তান তাসলিমা আহমেদ জামান মুন্নী পেশায় চিকিৎসক।
