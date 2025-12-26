Ajker Patrika
জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলের পথে তারেক রহমান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ১২
জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তাঁর পুত্র ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার বেলা পৌনে ৩টার দিকে তিনি রওনা হন।

বিএনপি মিডিয়া সেলের পেজে শেয়ার করা আপডেটে জানানো হয়েছে, ‘মহান স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করতে গুলশানের বাসভবন থেকে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।’

