বিএনপি কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কানুন বাতিল করবে: সালাহউদ্দিন

খতিব সম্মেলন
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কানুন বাতিল করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে জাতীয় ইমাম-খতিব সম্মেলনে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
সালাহউদ্দিন বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে কোনো কানুন করা হবে না। যদি থাকে সেটা বাতিল করা হবে। সংবিধানের মূলনীতিতে শহীদ জিয়াউর রহমান বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম’ সন্নিবেশিত করেছিলেন...এখন সেটা নেই। আমরা আগামীতে এটা সংবিধানে পুনর্বহাল করব।’
সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর দল ক্ষমতায় গেলে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে ‘ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ’ গড়বে বলে তিনি অঙ্গীকার করেন।
তারেক রহমান বলেন, ‘মহানবীর ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে মুসলমান-অমুসলমান, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কারও মধ্যেই কোনো সংশয় ছিল না। মহানবীর সেই ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ সমুন্নত রেখে রাষ্ট্র এবং সরকার পরিচালনায় বিএনপির মূল মন্ত্র হবে ন্যায়পরায়ণতা।’ তিনি বলেন, ‘মহানবীর ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ উজ্জীবিত একটি ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আগামী নির্বাচনে বিএনপি দেশের সব সম্মানিত ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জিন, আলেম, ওলামা, পীর, মাশায়েখদের দোয়া এবং সমর্থন চায়।’ এ সময় নিজের পাশাপাশি তাঁর মা বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্য দলের নেতা-কর্মী ও দেশবাসীর কাছে দোয়া চান তারেক রহমান।
দেশের ইমাম-খতিব-মুয়াজ্জিনদের জন্য বিএনপির প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে আপনাদের (ইমাম-খতিব-মুয়াজ্জিনদের জন্য) সার্ভিস রুল প্রণয়নের ব্যাপারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।’
ইমাম-খতিবদের ‘সমাজ সংস্কারক’ আখ্যা দিয়ে বিএনপির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘বিএনপি মনে করে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় বা ভূমিকা পালনকারী ইমাম-খতিব-মুয়াজ্জিন যাঁরা আর্থিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন, তাঁদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান অবশ্যই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এমন বাস্তবতায় ইমাম-খতিব-মুয়াজ্জিনদের মধ্যে যাঁরা আর্থিক অনটনে রয়েছেন, তাঁদের প্রতি মাসে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্মানী ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে বিএনপির একটি পরিকল্পনা রয়েছে। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানী ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করব।’
একই সঙ্গে তাঁদের আর্থিকভাবে আরও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনার কথাও জানান তারেক রহমান।
অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা মনে করি, বিশ্বাস করি, ইমামরা যেদিন সমাজের ইমাম হবেন, সেদিন আমাদের মুক্তি হবে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে ওলামা-কেরামের যে মাঠ তৈরি হয়েছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এ দেশে নাস্তিকতা, ফ্যাসিবাদের কোনো স্থান থাকবে না। এ দেশে আলেম-ওলামাদের নেতৃত্ব থাকতে হবে।’
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে বিগত ১৬ বছর ইসলামবিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, আওয়ামী লীগ ইসলামবিরোধী রাজনীতি করেছে, আওয়ামী লীগ ভারতের দালালি করেছে। আমরা এবার কারও দালালি নয়, নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজের পায়ে বাংলাদেশ গড়ে তুলব এবং সেই বাংলাদেশ হবে ইনসাফের বাংলাদেশ।’
সম্মিলিত ইমাম-খতিব পরিষদ আয়োজিত জাতীয় ইমাম-খতিব সম্মেলন কমিটির সদস্যসচিব মুফতি আজহারুল ইসলাম ইমাম-খতিবদের ৭ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। সম্মিলিত ইমাম-খতিব পরিষদের আহ্বায়ক বায়তুল মোকাররম মসজিদের জ্যেষ্ঠ পেশ ইমাম মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে হেফাজতে ইসলামের মাওলানা জোনায়েদ আল হাবিব, মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, মুফতি হাবিবুর রহমান কাশেমী, মুফতি বশির উল্লাহ, গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর, খেলাফত আন্দোলনের মাওলানা আতাউল্লাহ হাফেজ্জী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাওলানা মনজুরুল ইসলাম আফেন্দী প্রমুখ বক্তব্য দেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় পার্টি। বৈঠকে জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব দেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও কমনওয়েলথের পক্ষে নেতৃত্ব দেন কমনওয়েলথের মহাসচিব শার্লি আয়োরকর বচওয়েক। আজ রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় পার্টি।
বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয় ছিল—আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মাঠপর্যায়ের অবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের অভিযোগ করে বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করছে না অন্তর্বর্তী সরকার।
জি এম কাদের আরও বলেন, ঐকমত্য কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে জাতীয় পার্টিকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আবদুস সবুর আসুদ, ইঞ্জিনিয়ার মইনুর রাব্বি চৌধুরী, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মেজর (অব.) মো. মাহফুজুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলমসহ আরও অনেকে।
কমনওয়েলথের পক্ষে আরও ছিলেন কমনওয়েলথের আইনি উপদেষ্টা দিনুষা পণ্ডিত রত্ন ও সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা সার্থক রায়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বৈঠক শেষে মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের জানান, ভুটান বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করে। তিনি বলেন, যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, দেশটি সেই সরকারের সঙ্গে কাজ করবে।
বিএনপি মহাসচিব জানান, তাঁদের আলোচনায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও বেশ কিছু দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় স্থান পায়। তিনি আরও জানান, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্বালানিসহ দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে।
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছেন। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সেই ফুলের তোড়া হাসপাতালে নিয়ে খালেদা জিয়াকে দেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা সফররত কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে জামায়াতে ইসলামীর পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল। আজ রোববার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ছাড়া জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা, সব দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা, দেশের মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনমূলক ভূমিকাসহ নানা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।
দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে জামায়াতের প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার মীর আহমেদ বিন কাসেম আরমান।
