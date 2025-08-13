দিলীপ বড়ুয়া কোথায় জানি না, আমি সভাপতি: কমরেড হারুন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কমরেড হারুন চৌধুরী নিজেকে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম. এল) সভাপতি দাবি করে বছেলেন, ‘দিলীপ বড়ুয়া দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তবে তিনি এখন কোথায় আছেন সেই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি দলের সভাপতি।’
আজ বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন। কমরেড হারুন চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেন।
কমরেড হারুন বলেন, ‘সিইসির সঙ্গে বৈঠকে দলের নতুন কমিটি ও পরিবর্তিত কাঠামো সিইসির কাছে তুলে ধরা হয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন করে আমাদের দলে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে সাধারণ সম্পাদক দলের প্রধান ছিলেন। বর্তমানে এই দলের প্রধান হবেন সভাপতি। আমরা দলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ ফিরিয়ে এনেছি।’
হারুন চৌধুরী বলেন, ‘নানা কারণে দিলীপ বড়ুয়া বিতর্কিত হয়ে কোথায় আছেন। সেই বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। তবে গ্রেপ্তার হয়নি তা বুঝতে পেরেছি। তিনি দেশের বাইরে আছেন; নাকি দেশে আত্মগোপনে আছেন; সেটা আমরা বলতে পারছি না।’
সিইসির কাছে দলের দাবি তুলে ধরার বিষয়ে উল্লেখ্য করে হারুন চৌধুরী বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে পেশিশক্তি, টাকার খেলা ও ডিক্লারেশন (বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী ঘোষণা) বন্ধ হতে হবে। সিইসির কাছে আমরা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবি জানিয়েছি।’
এ ছাড়া প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ থাকে। প্রতিটি প্রার্থী যেন সমান মর্যাদা পায়— সিইসির কাছে সেই দাবি জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
