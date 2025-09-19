Ajker Patrika
নির্বাচন নিয়ে বিএনপি-জামায়াত ঝগড়াঝাঁটি করছে: মঞ্জু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে এবি পার্টির শ্রমিক শাখার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলটির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে এবি পার্টির শ্রমিক শাখার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলটির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। ছবি: আজকের পত্রিকা

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, বিধ্বস্ত দেশকে গঠন না করে সারাক্ষণ নির্বাচনের কথা বলে ক্ষমতায় যাওয়ার কথা বলছে রাজনৈতিক দলগুলো। বিএনপি-জামায়াত একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঝগড়াঝাঁটি ও বিতর্ক করছে। মাঝে মাঝে নতুন দল এনসিপিও এটি করছে।

আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে আমার বাংলাদেশ (এবি) শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

একে অপরের প্রতি আঙুল তোলার রাজনীতি বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি-জামায়াতের উদ্দেশে মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘সংঘাতের রাজনীতি বাদ দিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দিন। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন।’ তিনি বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদমুক্ত করে দেশ একটি অনাগত সন্তানের মতো নতুন করে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আগে সন্তানেরা বড় হোক, মানুষ হোক, তারপরে আপনারা অনেক বড় হয়ে দেশ গঠন করবেন। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা দেখছি, কেউ কথা কানে নিচ্ছে না।’

নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র বা সুষ্ঠু হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে মজিবুর রহমান বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত এক মার্কা নিয়ে ইলেকশন করে, যেমন আগে করেছিল। তারপরেও আমাদের শান্তিতে থাকতে দেন। আমরা যারা ছোট ছোট দল আছি, একটা মার্কা নিয়ে ইলেকশন করি। জনগণ যাঁকে চাইবে তাঁকে নির্বাচিত করুক, তিনিই দেশ চালাক।’

খুনিদের বিচারের দাবি জানিয়ে মজিবুর রহমান বলেন, ‘যারা ফ্যাসিবাদ, গুম-খুন, ধর্ষণ বা অন্যায় করেছে, তারা যত বড় শক্তিশালী হোক, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা নির্দোষ, মামলা নেই, নিজেদের ভুল শিকার করে ক্ষমা চাইবে, তাদের নিয়ে আমরা একসঙ্গে বাংলাদেশকে গড়ে তুলব।’

এবি পার্টির শ্রমবিষয়ক সহসম্পাদক আজিজা সুলতানার সঞ্চালনায় প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শেখ জামাল উদ্দীন। এ ছাড়া ঢাকা মহানগর, গাজীপুর, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিভাগীয় অঞ্চল থেকে শ্রমিক পার্টির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে শেখ জামাল উদ্দীন বলেন, ‘আমরা বিভাগগুলো নিয়ে খুব দ্রুত শ্রমিক পার্টির কমিটি গঠন করব। শ্রমিকেরা একজোট হলে একটা দেশকে বদলে ফেলানো সম্ভব। দেশকে গড়তে পারবেন তাঁরাই।’

