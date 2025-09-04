Ajker Patrika
দিনের ভোট দিনেই হবে, রাতে নয়: জয়নুল আবদিন ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বৃহস্পতিবার গণতন্ত্র ফোরাম আয়োজিত সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বৃহস্পতিবার গণতন্ত্র ফোরাম আয়োজিত সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, জনগণই চূড়ান্ত শক্তি; জনগণের ভোট জনগণই দেবে। দিনের ভোট দিনেই হবে, রাতে নয়।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ‘বানচালের ষড়যন্ত্রের’ প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গণতন্ত্র ফোরাম এই সমাবেশের আয়োজন করে।

জয়নুল আবদিন বলেন, ‘শেখ হাসিনার শাসনামলে গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার পদদলিত হয়। সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তে আজ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সব মিথ্যা মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন। এটি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি বড় পদক্ষেপ।’

সমাবেশে গণতন্ত্র ফোরামের সভাপতি ভি পি ইব্রাহিম বলেন, ‘আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্যাসিবাদ দূর করেছি। এখন চাই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।’

গণতন্ত্র ফোরামের সম্পাদক ব্যারিস্টার ওবায়দুর রহমান টিপু অভিযোগ করে বলেন, ‘১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে একটি গুপ্ত সংগঠন ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে সেই শক্তি আবারও নির্বাচনের রোডম্যাপ বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে। দীর্ঘ ১৭ বছর ভোট দিতে পারিনি। দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই।’

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আব্দুস সালাম আজাদ, তাঁতী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মনির, মৎস্যজীবী দলের সদস্য ইসমাইল সিরাজী প্রমুখ।

