চীন সফর শেষে আজ রাতে দেশে ফিরবেন এনসিপির নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফর শেষে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে দেশে ফিরবেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে আট সদস্যের এনসিপি প্রতিনিধিদল। হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাবেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।
এনসিপির মিডিয়া সেল জানিয়েছে, চীন সফর শেষে রাত ৯টা ৫০ মিনিটে এনসিপি প্রতিনিধিদল ঢাকা অবতরণ করবে। এরপর বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে এনসিপি নেতারা সাংবাদিকদের ব্রিফিং করবেন।
ব্রিফিং শেষে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবেন।
২৬ আগস্ট রাতে চীনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ে এনসিপি প্রতিনিধিদল। নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এই দলে ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসিন রিয়াজ।
চীন সরকারের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফর শেষে আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে দেশে ফিরবেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে আট সদস্যের এনসিপি প্রতিনিধিদল। হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাবেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।
এনসিপির মিডিয়া সেল জানিয়েছে, চীন সফর শেষে রাত ৯টা ৫০ মিনিটে এনসিপি প্রতিনিধিদল ঢাকা অবতরণ করবে। এরপর বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে এনসিপি নেতারা সাংবাদিকদের ব্রিফিং করবেন।
ব্রিফিং শেষে আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের খোঁজখবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবেন।
২৬ আগস্ট রাতে চীনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ে এনসিপি প্রতিনিধিদল। নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এই দলে ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারওয়ার নিভা, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম ও যুগ্ম সদস্যসচিব তাহসিন রিয়াজ।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে বলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিএনপিকে আস্বস্ত করেছেন। বৈঠকে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি।১৬ মিনিট আগে
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে এনসিপির প্রতিনিধিদলের বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব। এ সময় তিনি ইসিকে নিয়ে বলেন, কিছুদিন আগে শুধু সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ইসি ভবনের মধ্যে...২৪ মিনিট আগে
বিএনপির এই নেতা মনে করেন, রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত শিথিল করে নির্বাচনের পথে হাঁটাই এখন সময়ের দাবি। নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটছে, তখন কোনো কোনো রাজনৈত১ ঘণ্টা আগে
তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যে সরকার একটা বাসস্ট্যান্ড ক্লিয়ার করতে পারে না, একটা চাঁদাবাজকে ধরে শাস্তি দিতে পারে না, সেই সরকার এত বড় নির্বাচনে, এত বড় সন্ত্রাসী, এত কিছুকে কীভাবে ট্যাকেল করবে?’১ ঘণ্টা আগে