Ajker Patrika
> রাজনীতি

শেখ হাসিনার নির্দেশে ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টা, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। ছবি: ভিডিও স্ক্রিনশট
গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। ছবি: ভিডিও স্ক্রিনশট

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। হাসিনার সরাসরি নির্দেশে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক কর্মী তার ওপর হামলার পরিকল্পনা নিয়ে তার বাসভবনে প্রবেশ করে। পরে তাকে গুলশান থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে গুলশানে হাজ্জাজের বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

এনডিএম মহাসচিব মোমিনুল আমিন লিখিত বক্তব্যে বলেন, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর সহ-সভাপতি মোস্তফা আল নাফিসের নির্দেশে ছাত্রলীগকর্মী মো. নূর (২৫) ববি হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করে। তবে সন্দেহজনক আচরণে দেহরক্ষীদের কাছে ধরা পড়ে নূর। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নূর স্বীকার করে, ‘শেখ হাসিনার সরাসরি নির্দেশেই তাকে এ কাজে পাঠানো হয়েছে’। হাজ্জাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং প্রাথমিক সাক্ষাতের ছলে বাসায় প্রবেশ করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য।

‘দেহরক্ষীরা নূরের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে এ দাবির আংশিক সত্যতা পায়’ দাবি করে মোমিনুল বলেন, গুলশান থানা তাকে আটক করেছে। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে এনডিএম জানতে পেরেছে, বনানীতে অবস্থিত এনডিএম কার্যালয়ে বোমা সদৃশ বস্তু রাখা হয়েছে।

হত্যাচেষ্টার বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘তাঁরা যখন রেকি করছিল তখন আমার দেহরক্ষী বাহিনী তাদেরকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি, তাদের ফোনের মেসেজ দেখার মাধ্যমে, ফোনের মেসেজের স্ক্রিনশট আছে। তারা ডিবির হেফাজতে আছে। ডিবির কাছে এই জিনিসগুলো আছে। কিন্তু ফোনের মেসেজেসটায় পরিষ্কার ছিল— কোন সময় আমি বাসা থেকে বেরোতে পারি, আমার গাড়ির নম্বর কত, নাম্বার প্লেট কত, আমার দ্বিতীয় গাড়ির নম্বর প্লেট কত, কখন আমি বেরোতে পারি, কি করতে পারি? এবং আজকে কাজ শেষ করতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিস্ফোরক মেটেরিয়ালস মানে বিস্ফোরক তারা মারবেন, নিক্ষেপ করবেন— এগুলো মেসেজে ছিল। যাদেরকে আমার দেহরক্ষী বাহিনী ধরতে সক্ষম হয়েছে, তাদের কাছে আমরা কিছু পাইনি। কিন্তু ডিবি আমার অফিসের প্রেমিসেস চেক করেছে, তাদের কাছে রিপোর্ট আছে যে, আমার দপ্তরে— এটা তো আমার বাসায় আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছে, আক্রমণের আগে আমরা ধরতে পেরেছি— ডিবির কাছে রিপোর্ট আছে যে আমার অফিসেও তারা এই ধরনের আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করছে।’

হামলার পরিকল্পনা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আসতে পারে মন্তব্য করে ববি হাজ্জাজ বলেন, আটক ছাত্রলীগকর্মীর ফোনের মেসেজগুলো, দেহরক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও ডিবির জিজ্ঞাসাবাদে তা স্পষ্ট হয়েছে। ‘আমরা বিশ্বাস করি এই জিনিসটা খোদ শেখ হাসিনার কাছ থেকে এসেছে। কারণ শেখ হাসিনা এই দেশের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, আমরা বারবার ভিডিও মেসেজে দেখেছি, শেখ হাসিনা বার্তা দিচ্ছে, সেসব জায়গায় দেখেছি যে অস্থীতিশীলতা কীভাবে বাড়াতে বাড়ানো যায়, সেটা শেখ হাসিনা বারবার দিচ্ছে।’

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিচার দাবিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রথম অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ববি হাজ্জাজ। তার প্রচেষ্টাতেই হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক দুর্নীতির অভিযোগে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিত্ব হারান।

এনডিএম মহাসচিব অভিযোগ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং জাগপার সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমানের ওপর হামলার মতো ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। জাতীয় নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আওয়ামী দোসরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

বিষয়:

অভিযোগছাত্রলীগহামলাশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

অতিরিক্ত সহিংসতা হলে নির্বাচন ভঙ্গুর হয়ে যাবে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

শেখ হাসিনার নির্দেশে ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টা, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

শেখ হাসিনার নির্দেশে ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টা, সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক

বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক

বদরুদ্দীন উমর ছিলেন স্বাধীন বিবেকের এক প্রতীক: তারেক রহমান

বদরুদ্দীন উমর ছিলেন স্বাধীন বিবেকের এক প্রতীক: তারেক রহমান

ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় জামায়াতের নিন্দা

ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় জামায়াতের নিন্দা