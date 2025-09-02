Ajker Patrika
> রাজনীতি

আওয়ামী লীগের মতো চাটার দল হলে বিএনপিকেও মানুষ ভালোবাসবে না: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর উত্তরায় খাল ও লেক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর উত্তরায় খাল ও লেক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানুষের ভালোবাসা পেতে আওয়ামী লীগের পথে না হেঁটে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের দেখানো পথে হাঁটতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘তাঁরই (জিয়াউর রহমান) উত্তরসূরি আমরা। আমরা সেই বিএনপি করি। সেই বিএনপি করে যদি আমরা আওয়ামী লীগের মতো চাটার দলে পরিণত হই, তাহলে কি মানুষ আমাদের ভালোবাসবে? এইটা মাথায় রাখবেন সবাই।’

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর উত্তরায় খাল ও লেক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথাগুলো বলেন। দলটির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কিছু নেতা-কর্মীর উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘অনেকে স্যুট পরে আসছেন। স্যুট পরে খাল পরিষ্কার হয় না। অনেক মহিলা নেতৃবৃন্দ আসছেন পারলার থেকে। তাহলে কীভাবে খালে নামবেন? কর্মসূচি দিয়ে নিজেদের কাজ করতে হবে। আগামী কয়েক দিন খাল পরিষ্কারের কর্মসূচি চলবে। আপনাদের লোকজনের কাছে যেতে হবে। জনগণের কাছে যেতে হবে। আমাদের কাজ হলো মানুষের মন জয় করা।

‘শুধু কথায় নয়, কাজে দেখাতে হবে। আমাদের দেখাতে হবে যে আমরা আমাদের নেতা জিয়াউর রহমানের মতোই সৎভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারি।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন বিএনপির এই নেতা।

তিনি বলেন, ‘ভিপি নুরের ওপর অতর্কিত হামলা তাদেরই (আওয়ামী লীগ) কাজ। আপনাদের ওপর আঘাত আসলে সেই হাত ভেঙে দেবেন। মনে রাখবেন, দুই হাজার মানুষের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বৈরাচারমুক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন দেবে—এমনটা জনগণ আশা করে।’

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোস্তফা জামান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন, যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

বিষয়:

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাজনীতিবিদআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

উত্তরা ইপিজেডে হতাহতের ঘটনায় জামায়াতের শোক

উত্তরা ইপিজেডে হতাহতের ঘটনায় জামায়াতের শোক

আওয়ামী লীগের মতো চাটার দল হলে বিএনপিকেও মানুষ ভালোবাসবে না: মির্জা ফখরুল

আওয়ামী লীগের মতো চাটার দল হলে বিএনপিকেও মানুষ ভালোবাসবে না: মির্জা ফখরুল

নির্বাচনহীনতায় ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটবে: আ স ম রব

নির্বাচনহীনতায় ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটবে: আ স ম রব

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে যা বললেন ৭ দলের নেতারা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে যা বললেন ৭ দলের নেতারা