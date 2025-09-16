Ajker Patrika
> রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। আজ মঙ্গলবার জামায়াতের বসুন্ধরার কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

সাক্ষাৎকালে আরও ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং চীন দূতাবাসের রাজনৈতিক শাখার পরিচালক ঝ্যাং জিং।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন।

এ ছাড়া সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ ও চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আরও জোরদার হবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

বিষয়:

চীনজামায়াতরাজনীতিবিদরাষ্ট্রদূত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

‘জাতীয় পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য বিপজ্জনক’

‘জাতীয় পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য বিপজ্জনক’

দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জামায়াতের

দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জামায়াতের

জামায়াত আমিরের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের মতবিনিময়

জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের মতবিনিময়