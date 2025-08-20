Ajker Patrika
> রাজনীতি

থাইল্যান্ডে চিকিৎসা নিয়ে ফিরেই আবার অসুস্থ মির্জা ফখরুল, হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৪৩
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অসুস্থ বোধ করায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টায় তাঁকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

থাইল্যান্ডে সাত দিন চিকিৎসা নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেশে ফেরেন মির্জা ফখরুল। বাসায় যাওয়ার পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন।

শায়রুল কবির খান জানান, থাইল্যান্ড থেকে ঢাকায় এসে গুলশানে চেয়ারপারসনের অফিসে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বৈঠক করেন মির্জা ফখরুল। এরপর বাসায় ফিরে অসুস্থতা বোধ করেন। তখন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

বিএনপির মহাসচিবকে অধ্যাপক ড. এন এ এম মোমেনুজ্জামানের অধীনে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন।

বিএনপিহাসপাতালথাইল্যান্ডমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
