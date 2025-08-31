নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আজ রোববার সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ফোন করে নুরের খবর নেন তিনি। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান।
ফেসবুক পোস্টে শাকিল আরও জানান, নুরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও আশ্বস্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি।
পোস্টে আরও বলা হয়, ‘রাষ্ট্রপতি নুরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জঘন্য এই হামলায় জড়িতদের ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে মর্মেও আশ্বস্ত করেছেন।’
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তিনি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন।
এর আগে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। পরে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বল প্রয়োগ করে। এতে নুরসহ উভয় পক্ষেই বেশ কয়েকজন হতাহত হন।
আহতের পরপরই তাঁকে প্রথমে রাজধানীর ইসলামিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে ঢামেকের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।
