বিএনপি ও এনসিপির দায়িত্বশীল ঐক্য প্রয়োজন: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মধ্যে দায়িত্বশীল ঐক্য প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ফেসবুক পোস্টে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে আমরা বহুদিন ধরে ব্যক্তি ও দলের সংকট হিসেবে দেখার ভুল করেছি। এই সংকট বেগম জিয়া বা তারেক জিয়ার নয়, এটি এক গভীরতর রাষ্ট্রগত সংকট, যা ব্যক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে। পরিবারতন্ত্রের যে দুর্বলতা দীর্ঘদিন বিএনপিকে জর্জরিত করেছে, সেই জায়গায় সংস্কারের পথ আমরা ইতোমধ্যে স্পষ্ট করেছি। ফলে বিএনপি যখন জনগণের কাছে তার ঐতিহাসিক আবেদন হারিয়েছে, তখন তারা অবলম্বন খুঁজেছে প্রতিষ্ঠানের ছায়ায়। তবুও আশা থাকে, নতুন প্রজন্ম যদি সত্যিই জেগে ওঠে, তারা পরিবারতন্ত্রের গণ্ডি ভেঙে আবারও জনপদের রাজনীতিতে ফিরতে পারে। ভারতের কংগ্রেসও আজ একই পথ খুঁজছে, পরিবারতন্ত্রের শেকল ভেঙে পুনর্গঠিত হওয়ার পথ।’
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘বাংলাদেশের প্রকৃত সংকট কোনো দল নয়, বরং দুই ধারার আধিপত্যবাদ—মুজিববাদ ও মওদূদীবাদ।’ তিনি বলেন, ‘গত পাঁচ দশক ধরে ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রক্সি যুদ্ধের এক দীর্ঘ ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ। যার নিয়ন্ত্রণে ছিল কখনো মুজিববাদ, কখনো মওদূদীবাদ। এই দ্বৈত আধিপত্যের ফলে আমাদের রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো ক্রমশ ভেঙে পড়েছে।’
শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের এই নেতা বলেন, ‘২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর আমাদের লক্ষ্য ছিল এই প্রক্সি রাজনীতির দাসত্ব থেকে বের হয়ে সাম্য, মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে শিবির তার কিছু কল্যাণমূলক কাজের আড়ালে ছাত্রসমাজকে জামায়াতের হাতে তুলে দিল, কিছু পদ-পদবি ও আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে। ফলে দেশকে আবারও পুরোনো প্রক্সি রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে ঠেলে দেওয়া হলো।’
বিএনপির সঙ্গে ঐক্যের কারণ ব্যাখ্যা করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আজ দেশপ্রেমিক শক্তির সামনে একসঙ্গে দুটি যুদ্ধ। প্রথমত, মুজিববাদ ও মওদূদীবাদের কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দ্বিতীয়ত, একটি নতুন, ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের দায়ভার। এই দুই যুদ্ধে একা কোনো দল লড়তে পারবে না। বিএনপি ও এনসিপি—গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ধারার দুই শক্তির মধ্যে একটি দায়িত্বশীল ঐক্য প্রয়োজন। তবে এ ঐক্যের শর্ত রয়েছে। বিএনপিকে তার পুরোনো সীমাবদ্ধতা ও পরিবারতন্ত্রের ছায়া থেকে বের হতে হবে। বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংস্কারের পথে হাঁটতে হবে। আর যারা ভারতের প্রভাব-রাজনীতির দিকে ঝুঁকে আছে, তাদেরও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মূলধারায় ফিরে আসতে হবে।’
এনসিপি অবস্থান তুলে ধরে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমাদের চারটি প্রশ্নে আপস নেই—বাংলাদেশের পুনর্গঠন, সার্বভৌম মর্যাদা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ, নাগরিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্মান।’
নাসীরুদ্দীন জানান, ঐক্য আসুক বা না-আসুক, এনসিপি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই আদর্শিক লড়াই চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের পথ আটকে আছে দুই ফ্যাসিবাদী প্রক্সির হাতে, মুজিববাদ ও মওদূদীবাদের আধিপত্যে। এই প্রক্সির শাসনকাঠামো ভেঙে আমরা যদি একটি ন্যায়ভিত্তিক, সৎ, জাতীয় রাষ্ট্র গড়তে চাই, তবে প্রতিটি নাগরিককে এই ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের কাজে শামিল হতে হবে। এ লড়াই শুধু নির্বাচন বা ক্ষমতার লড়াই নয়, এটি বাংলাদেশের আত্মাকে পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে প্রথমেই বাঁচাতে হবে তার রাজনীতিকে, প্রক্সির ছায়া থেকে।’
খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে ফিরলে নিজের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে বলে মন্তব্য করেছেন টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল। আজ মঙ্গলবার সকালে এভারকেয়ার হাসপাতালের নিচে নেতা-কর্মীসহ অবস্থান নিয়ে এ কথা বলেন তিনি।
ফরহাদ ইকবাল বলেন, ‘আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমি যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তারচেয়ে অনেক আনন্দ হবে খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে।’
এ সময় এভারকেয়ারের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি ছিল। দুপুর ১২টায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সার্বিক অবস্থা নিয়ে প্রেস ব্রিফিং করেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। পরে বিকেলের দিকে বিএনপির আরও নেতা-কর্মী ও সমর্থক হাসপাতালের সামনে জড়ো হন।
ফরহাদ ইকবাল গণমাধ্যমকে বলেন, ‘তিনি (খালেদা জিয়া) যদি আমাদের মাঝে ফিরে আসেন, আমার মনে হয় যে, এর সুখ আর শান্তি ঈদের চাঁদের মতো হবে। আমরা চাই যে, বেগম খালেদা জিয়া আমাদের মাঝে বেঁচে থাকুন। আয়ু নিয়ে হলেও বেঁচে থাকুক। কারণ, দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্বার্থে তাঁকে আজ প্রয়োজন। তিনি যে কষ্ট করেছেন, যে নির্যাতিত হয়েছেন, ছেলেহারা, বাড়িহারা, সন্তানহারা, নাতি-নাতনিহারা, আমরা চাই যে, তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসুন। এরচেয়ে সুখের আর কিছু নাই।’
এ মুহূর্তে বেগম জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলে কী বলতে চাইবেন—এমন প্রশ্নের জবাবে ফরহাদ ইকবাল বলেন, ‘বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হলে শুধু একটাই কথা বলব যে—‘‘বেঁচে থাকো মা, বেঁচে ওঠো মা। আপনাকে বাংলাদেশের প্রয়োজন। আপনি আমাদের জন্য যে ত্যাগ করেছেন, শুধু দলের জন্য না, দেশের জন্যও। আজকে আপনি দেশের অভিভাবক। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে যখন দেশ নিয়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে, তখন আপনি জেগে ওঠুন। আপনাকে অনেক প্রয়োজন। আল্লাহর রহমতে আপনি জেগে ওঠুন।’
উত্তরা পূর্ব থানার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোকসেদুল ইসলাম মিলন বলেন, ‘আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তৃণমূলের অহংকার এবং সারা দেশের আপসহীন নেত্রী। গতকালকে তাঁর খারাপ অবস্থা শোনার পরে যখন শুনলাম তিনি আইসিইউতে আছেন, তখন রাতে ঘুমাতে পারিনি। এ জন্য ছুটে চলে এসেছি।’
বসুন্ধরা থেকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভালো কার্যক্রম শুনে আমি বিএনপি করি। তাঁর সংকটাপন্নর কথা শুনে আমি সকাল ও রাতে দুই-তিনবার করে আসছি। বড় নেতারা যখন বক্তব্য দেন যে তিনি ভালো আছেন, তখন এই কথা শুনলে ভালো লাগে। কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে শুনছি, তাঁর অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল। এমন কথা যখনই শুনি, খারাপ লাগে, তখন ছুটে আসি। দোয়া করি যেন উনি দেশের ক্রান্তিকালে দ্রুত সুস্থ হযে ওঠেন।’
উত্তর মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য শোহেলি পারভীন শিখা বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসি। তিনি নিবিড় পরিচর্যায় আছেন শুনেছি। কিন্তু গতকাল রাত থেকে সঠিক তথ্য নিতে পারছি না, কোনো খবর পাচ্ছি না। এই জন্য গতকাল রাত থেকে ঘুম নেই। তিনি ভালো আছেন নাকি খারাপ আছেন, সেটাও জানতে পারছি না। কোনো খবরই পাচ্ছি না। এ জন্য আজ সকালে ফজরের নামাজ পড়েই চলে আসছি উনার খবর জানতে। আল্লাহ যেন উনাকে দ্রুত সুস্থ করে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন।’
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সার্বিক পরিস্থিতি ব্রিফিংয়ের একপর্যায়ে কেঁদে ওঠেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
রাজধানীর বসুন্ধরায় এভারকেয়ার হাসপাতালের ফটকের সামনে আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এই ব্রিফিং হয়।
ব্রিফিংয়ে ‘সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, আপনারা ধৈর্য ধরুন...দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। ইনশা আল্লাহ...’ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠেন ডা. জাহিদ হোসেন।
এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে আজ দেশের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতীক, সেটি প্রমাণিত। সেই লক্ষ্যেই আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করেছেন ধৈর্য ধারণ করার জন্য। উনি বিরামহীনভাবে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন। কাজেই আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া চিকিৎসা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।’
এ সময় কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেও ব্রিফিংয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক।
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘আমরা এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে উনার সুস্থতার জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, দেশবাসীর দোয়া ও সারা পৃথিবীর অনেক মানুষের উনার প্রতি ভালোবাসার কারণেই হয়তোবা উনি এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আমরা আশা করি।’
তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে যেকোনো সময় বিদেশে নেওয়ার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে। তবে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ এই মুহূর্তে নেই বলে জানিয়েছেন ডা. জাহিদ হোসেন।
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন আজ ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় ঢাকার বসুন্ধরা এলাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে প্রেস ব্রিফিংয়ে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য জানান তিনি।
দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে কি না—সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, ‘আমি আগেও বলেছি, মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা উনাকে দেখেছেন। আজকেও ইউকে (যুক্তরাজ্য) থেকে উনাকে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ আসবেন এবং উনারা দেখবেন। দেখার পর উনাকে যদি ট্রান্সফারেবল মনে হয়, আমাদের যদি ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়ে, মেডিকেল বোর্ড মনে করে, তখনই উনাকে সেই যথাযথ সময়ে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের সব প্রস্তুতি আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রোগীর বর্তমান অবস্থা এবং সর্বোপরি মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ এই মুহূর্তে আমাদের নেই।’
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে ডা. জাহিদ বলেন, ‘আমাদের দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমাদের দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উনার স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের মাঝে মাঝে ব্রিফ করবেন। আর আমি ডাক্তার জাহিদ হোসেন দলের একজন কর্মী। আমি আপনাদের উনার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্রিফ করব।’
চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত এই চিকিৎসক বলেন, ‘অন্য কারও ব্রিফিংয়ের প্রতি কোনো কান না দেওয়ার জন্য দল আপনাদের অনুরোধ করেছে। আপনারা যদি এটা মানেন, ফলো করেন, তাহলে আর কোনো গুজব ছড়ানোর সুযোগ থাকে না।’
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন। মেডিকেল বোর্ড মনে করলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার পর বসুন্ধরা এলাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।
এ জেড এম জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ডাক্তাররা যে চিকিৎসা দিচ্ছেন, সেই চিকিৎসা উনি গ্রহণ করতে পারছেন। অথবা আমরা যদি বলি মেনটেইন করছেন। কাজেই বিভিন্ন ধরনের গুজব, বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য, বিভিন্ন জায়গায় দেখার পরিপ্রেক্ষিতে দলের পক্ষ থেকে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সার্বক্ষণিকভাবে উনার চিকিৎসার তদারকি করছেন। চিকিৎসার সমস্ত বিষয়ে উনি দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সঙ্গে আমাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন।’
খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘যদি ট্রান্সফারেবল (স্থানান্তরযোগ্য) হয়, আমাদের যদি ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়ে, মেডিকেল বোর্ড মনে করে, তখনই তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।’
এই যাত্রায় খালেদা জিয়ার সুস্থ হয়ে ওঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ‘আমরা এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে উনার সুস্থতার জন্য দোয়া চাই এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় দেশবাসীর দোয়া, সারা পৃথিবীর অনেক মানুষের উনার প্রতি ভালোবাসা এবং দোয়ার কারণেই হয়তোবা উনি এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আমরা আশা করি।’
