সনদে বাস্তবায়নের সুপারিশ না থাকায় স্বাক্ষর নিয়ে ভাবছে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো জুলাই জাতীয় সনদে বাস্তবায়নের সুপারিশ না থাকা এবং আপত্তির (নোট অব ডিসেন্ট) বিষয়ে সিদ্ধান্ত না থাকায় স্বাক্ষর নিয়ে ভাবছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটি বলছে, স্বাক্ষরের বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে আজকের পত্রিকাকে এসব কথা জানান দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন। তিনি দলটির হয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
জাবেদ রাসিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপত্তির ব্যাপার এবং বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া নিয়ে কোনো কিছু সনদে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে আমরা আমাদের উচ্চতর ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাব, সনদে স্বাক্ষর করব কি করব না। কমিশনের কাছে আমাদের দাবি থাকবে, যে সুপারিশটা সরকারের কাছে করবে, সে সুপারিশটা এবং জুলাই সনদের যে আদেশ বাস্তবায়ন হবে, সে আদেশের টেক্সট রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে।’
মঙ্গলবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জুলাই জাতীয় সনদের চূড়ান্ত কপি পাঠানো হয়। সেখানে ছিল না বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে কোনো সুপারিশ।
রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো জুলাই জাতীয় সনদে বাস্তবায়নের সুপারিশ না থাকা এবং আপত্তির (নোট অব ডিসেন্ট) বিষয়ে সিদ্ধান্ত না থাকায় স্বাক্ষর নিয়ে ভাবছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটি বলছে, স্বাক্ষরের বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে আজকের পত্রিকাকে এসব কথা জানান দলটির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন। তিনি দলটির হয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
জাবেদ রাসিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপত্তির ব্যাপার এবং বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া নিয়ে কোনো কিছু সনদে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে আমরা আমাদের উচ্চতর ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাব, সনদে স্বাক্ষর করব কি করব না। কমিশনের কাছে আমাদের দাবি থাকবে, যে সুপারিশটা সরকারের কাছে করবে, সে সুপারিশটা এবং জুলাই সনদের যে আদেশ বাস্তবায়ন হবে, সে আদেশের টেক্সট রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে।’
মঙ্গলবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জুলাই জাতীয় সনদের চূড়ান্ত কপি পাঠানো হয়। সেখানে ছিল না বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে কোনো সুপারিশ।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘একদিকে রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে জনসংযোগে নেমে পড়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, আমরা আশাবাদী, মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে, তাদের মধ্যে একটি আগ্রহ-উচ্ছ্বাস রয়েছে; আরেক দিকে নির্বাচনের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি।’৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরে তৈরি পোশাক কারখানা ও কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনায় দোষীদের কঠোর জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই নির্বাচন কমিশনকে এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ মহানগরীর তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে জেলা এনসিপির সমন্বয় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।৫ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেছেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতায় ইশতেহার মুখ্য হয়ে ওঠে না। মুখ্য হয়ে ওঠে কত বড় দল এবং কাদেরকে ভোট দিলে ভোটটা পচে যাবে না। তবে এবার আমার ধারণা, এটা কিছুটা পরিবর্তন হবে।’৭ ঘণ্টা আগে