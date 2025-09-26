Ajker Patrika
স্বৈরাচার তৈরির পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই: গাজী আতাউর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ফকিরাপুলে শুক্রবার সমাবেশের আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর ফকিরাপুলে শুক্রবার সমাবেশের আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, যে সিস্টেমের কারণে দেশে বারবার স্বৈরাচার তৈরি হয়, সে সিস্টেমকে জিইয়ে রাখতে জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা জীবন বিসর্জন দেয়নি। এই সিস্টেম পরিবর্তন করাই জুলাই বিপ্লবের চাহিদা। প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন মানেই স্বৈরাচার তৈরির আয়োজন। ’২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে নতুন করে স্বৈরাচার তৈরির সব পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প কোনো পথ নাই।

রাজধানীর ফকিরাপুলে আজ শুক্রবার ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে পিআর নিয়ে বারবার সংস্কার কমিশনকে আলোচনা-পর্যালোচনার আহ্বান জানানো হলেও সংস্কার কমিশন বারবার জনগুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়কে উপেক্ষা করার কারণেই আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছি।’

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দলের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মাদ ইমতিয়াজ আলম বলেন, ‘জুলাই সনদ এক বছর পর ঘোষণা করলেও এখন পর্যন্ত আইনি ভিত্তি দেওয়া হয়নি। দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করে এর ভিত্তিতে আগামী জাতীয় নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে করতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচনের আগে পতিত স্বৈরাচারের বিচার দৃশ্যমান করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।’

ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহসভাপতি আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম শরীয়তুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মনির হোসেন প্রমুখ।

