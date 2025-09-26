স্বৈরাচার তৈরির পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই: গাজী আতাউর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, যে সিস্টেমের কারণে দেশে বারবার স্বৈরাচার তৈরি হয়, সে সিস্টেমকে জিইয়ে রাখতে জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা জীবন বিসর্জন দেয়নি। এই সিস্টেম পরিবর্তন করাই জুলাই বিপ্লবের চাহিদা। প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন মানেই স্বৈরাচার তৈরির আয়োজন। ’২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে নতুন করে স্বৈরাচার তৈরির সব পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প কোনো পথ নাই।
রাজধানীর ফকিরাপুলে আজ শুক্রবার ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে পিআর নিয়ে বারবার সংস্কার কমিশনকে আলোচনা-পর্যালোচনার আহ্বান জানানো হলেও সংস্কার কমিশন বারবার জনগুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়কে উপেক্ষা করার কারণেই আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছি।’
সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দলের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মাদ ইমতিয়াজ আলম বলেন, ‘জুলাই সনদ এক বছর পর ঘোষণা করলেও এখন পর্যন্ত আইনি ভিত্তি দেওয়া হয়নি। দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করে এর ভিত্তিতে আগামী জাতীয় নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে করতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচনের আগে পতিত স্বৈরাচারের বিচার দৃশ্যমান করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।’
ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহসভাপতি আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম শরীয়তুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মনির হোসেন প্রমুখ।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, যে সিস্টেমের কারণে দেশে বারবার স্বৈরাচার তৈরি হয়, সে সিস্টেমকে জিইয়ে রাখতে জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা জীবন বিসর্জন দেয়নি। এই সিস্টেম পরিবর্তন করাই জুলাই বিপ্লবের চাহিদা। প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন মানেই স্বৈরাচার তৈরির আয়োজন। ’২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে নতুন করে স্বৈরাচার তৈরির সব পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিকল্প কোনো পথ নাই।
রাজধানীর ফকিরাপুলে আজ শুক্রবার ইসলামী আন্দোলন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘আমাদের পক্ষ থেকে পিআর নিয়ে বারবার সংস্কার কমিশনকে আলোচনা-পর্যালোচনার আহ্বান জানানো হলেও সংস্কার কমিশন বারবার জনগুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়কে উপেক্ষা করার কারণেই আমরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছি।’
সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দলের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মাদ ইমতিয়াজ আলম বলেন, ‘জুলাই সনদ এক বছর পর ঘোষণা করলেও এখন পর্যন্ত আইনি ভিত্তি দেওয়া হয়নি। দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করে এর ভিত্তিতে আগামী জাতীয় নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে করতে হবে। পাশাপাশি নির্বাচনের আগে পতিত স্বৈরাচারের বিচার দৃশ্যমান করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।’
ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সহসভাপতি আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম শরীয়তুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ছাত্র ও যুববিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মনির হোসেন প্রমুখ।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় দলটির মিডিয়া সেল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়।১ ঘণ্টা আগে
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি প্রশাসনকে পূজামণ্ডপে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং সহনশীলতা, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।৩ ঘণ্টা আগে
আজ শুক্রবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমেরিকায় বিবেকবোধ বেচে দেওয়া যে কুলাঙ্গারটা আখতার হোসেনকে ডিম ছুড়েছে, তার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনা ফোন দিয়ে কথা বলেছেন, ধন্যবাদ জানিয়েছেন! মানুষ কতটা ছোটোলোক হলে এ কাজ করতে পারে? এ রকম নিচু মানসিকতার...৩ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির প্রার্থী বাছাইপ্রক্রিয়া শেষের দিকে। মাঠপর্যায়ের জরিপ ও সাংগঠনিক রীতি মেনে প্রার্থী বাছাইয়ের এ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে দলটি, যা আগামী অক্টোবরেই চূড়ান্ত রূপ দিতে চান নেতারা। দলের নীতিনির্ধারকেরা জানিয়েছেন, শিগগিরই এ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল দৃশ্যমান হবে...১৮ ঘণ্টা আগে