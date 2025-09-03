Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিএনপিকে জাপার দায়িত্ব নিতে বলছেন, আপনারা কারা: শামীম পাটোয়ারীকে রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের অডিটরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে টকশোতে জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, গণতন্ত্রের স্বার্থে জাতীয় পার্টিকে রক্ষার দায়িত্ব বিএনপির নেওয়া উচিত। তবে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলটির অপর অংশের নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু। তিনি বলেছেন, জাতীয় পার্টিকে রক্ষা করতে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সমর্থন ও এরশাদপ্রেমিক তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের।

শামীম পাটোয়ারীর ওই বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় শামীম পোটোয়ারীর বক্তব্যের উল্লেখ করে রিজভী বলেন, ‘জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, জাতীয় পার্টির দায় এখন বিএনপিকে নিতে হবে। বিএনপি তো এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় নেই। এখনো তো অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। তাহলে আপনি (জাতীয় পার্টির মহাসচিব) কিসের দায়ের কথা বলছেন?’

তিনি আরও বলেন, ‘যখন ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম বা সাইফুল ইসলাম হিরু গুম হয়, তখন জাতীয় পার্টি কোথায় ছিল? ২০১৪ সালের নির্বাচনে যখন ভোটকেন্দ্রে ভোটার নেই, সেখানে কুকুর-বিড়াল, গরু-ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই নির্বাচনে যাব না–যাব না করতে করতে আপনারা (জাতীয় পার্টি) গেলেন। ২০১৮ সালে বিএনপি নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর প্রায় ৪৫ জন প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হলো। সেদিন জাতীয় পার্টি কী ভূমিকা রেখেছে?’

জি এম কাদেরের ভারত সফর প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, ‘২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে জি এম কাদের ভারতে গেলেন। তখন সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার সঙ্গে কী কথা হলো। তখন জি এম কাদের বলেছেন, ওদের (ভারত) পারমিশন ছাড়া কিছু বলতে পারব না। এই হচ্ছে জাতীয় পার্টি। আপনারা কি ভারতের কোনো রাজনৈতিক দল? নাকি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল? এই আপনাদের মেরুদণ্ড?’

রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘আমরা প্রত্যেকে ভুক্তভোগী। সবাই সর্বনিম্ন ৫০০ মামলায় আক্রান্ত। আমরা যারা আক্রান্ত, আমাদের সামনে অন্য কেউ লাঞ্ছিত হোক, সেটা চাই না। কিন্তু যারা ফ্যাসিবাদকে সমর্থন ও ফ্যাসিবাদের বয়ানে সুর মিলিয়েছে, তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা উচিত।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা কোনো মব সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না। কে রাজনীতি করবে–কে করবে না, সেটা আইনের ব্যাপার। বিএনপি কোথাও কোনো মব সংস্কৃতি তৈরিও করেনি। বিএনপি উচ্ছৃঙ্খল জনতাতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়।’

উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা আতিকুর রহমান রুমনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী।

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

