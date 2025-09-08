Ajker Patrika
খালেদা জিয়াকে ফল পাঠালেন ভুটানের রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ১৩
ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাশো কারমা হামু দর্জির কাছ থেকে খালেদা জিয়ার পক্ষে মৌসুমি ফল গ্রহণ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাশো কারমা হামু দর্জির কাছ থেকে খালেদা জিয়ার পক্ষে মৌসুমি ফল গ্রহণ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ভুটানের মৌসুমি ফল পাঠিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাশো কারমা হামু দর্জি। আজ সোমবার সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ফল পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

খালেদা জিয়ার পক্ষে মৌসুমি ফল গ্রহণ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান।

বিএনপিঢাকারাজনীতিবিদরাজনৈতিক দলভুটানখালেদা জিয়ারাষ্ট্রদূত
