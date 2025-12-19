Ajker Patrika
ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র অধিকার পরিষদের বিক্ষোভের ডাক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীরের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ডেকেছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ।

আজ সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাক দেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ হক।

সানাউল্লাহ হক বলেন, শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচার ও আসামিদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধ করে দিতে হবে। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীরকে পদত্যাগ করতে হবে।

