Ajker Patrika
রাজনীতি

ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গে খ্রিষ্টান কমিউনিটির সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সঙ্গে তাঁর নির্বাচনী এলাকার খ্রিষ্টান কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় ডেপুটি স্পিকার সবার খোঁজখবর নেন এবং এলাকার উন্নয়নে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ ভবনে ডেপুটি স্পিকারের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়। এ সময় ডেপুটি স্পিকার তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

ডেপুটি স্পিকার বলেন, ‘আমার এলাকায় মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, গারো, হাজংসহ বিভিন্ন ধর্মের সবাইকে পর্যায়ক্রমে সংসদ ভবন এবং সংসদ অধিবেশন দেখার আমন্ত্রণ জানানো হবে। আজ আপনারা এসেছেন, পরে ইমামদের প্রতিনিধিদল, হিন্দু পুরোহিতের দল, গারো প্রতিনিধিদল হাজং প্রতিনিধিদল, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ কৃষক-শ্রমিক সকল শ্রেণির মানুষ যেন সংসদ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে সবাইকে পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রণ জানানো হবে।’

ডেপুটি স্পিকার আরও বলেন, ‘এই সংসদ জনগণের সংসদ। আমি এলাকার সম্মানিত ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হয়েছি এবং তাঁদের কারণেই আজ আমি সংসদে কথা বলতে পারছি। তাই সম্মানিত ভোটারদের প্রতি আমারও দায়বদ্ধতা রয়েছে। আপনারা দোয়া করবেন, আমি যেন সফলকাম হতে পারি।’

বিষয়:

উন্নয়নজাতীয় সংসদখ্রিষ্টানডেপুটি স্পিকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

