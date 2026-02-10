Ajker Patrika
হাসপাতালে বিএনপি নেতা রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাসপাতালে বিএনপি নেতা রিজভী
রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে রিজভীকে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান আরিফুর। তিনি আরও জানান—জ্বর, ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টের কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সুস্থতার জন্য রিজভী দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন বলেও জানান আরিফুর রহমান।

বিষয়: বিএনপিহাসপাতালরুহুল কবির রিজভীরাজনীতিবিদ
