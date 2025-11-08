Ajker Patrika
নির্বাচনী প্রচারণার তোড়ে বন্ধ হবে ‘ঋণ করে ঘি খেতে’ চাওয়াদের অপপ্রচার: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি
সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ধানের শীষের প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণার তোড়ে ‘যারা ঋণ করে ঘি খেতে চাচ্ছে’, তাঁদের সমস্ত অপপ্রচার বন্ধ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীতে এক সভায় জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ্য করে এই মন্তব্য করেন তিনি।

‘৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ৫০ বছর উপলক্ষে’ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির নীতি–নির্ধারণী ফোরামের এই সদস্য। কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ভবনের মাল্টিপারপাস হলে সভার আয়োজন করেছিল ছাত্রদল।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে হতে হবে, এর কোনো বিকল্প নাই। কারণ একটা গণভোটের আয়োজন করা এর আগে, একই ইস্যুতে, যেখানে ফলাফল একই হবে। সেজন্য ব্যয়বহল শুধু নয়, একটা বিশাল আয়োজন আরেকটি অনুষ্ঠানের জন্য করা— এটা অগ্রহণযোগ্য, অযৌক্তিক। শুধুমাত্র আমরা জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে, জনসম্মতি নেয়ার জন্য এই গণভোটের প্রস্তাব করেছিলাম এবং সেই গণভোটটা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করলে কতদিন থাকে? বাকি এক মাস এক সপ্তাহ। এর মধ্যে আমরা সবাই নির্বাচনী মাঠে যার যার নির্বাচনী এলাকায় আমাদের ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে সবাই আমরা প্রচারণায় নেবে যাব। এই প্রচারণার তোড়ে যাঁরা ঋণ করে ঘি খেতে চাচ্ছে, তাঁদের সমস্ত অপপ্রচার বন্ধ হয়ে যাবে।’

সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করব, ঘি আমাদের লাগবেই: তাহেরসোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করব, ঘি আমাদের লাগবেই: তাহের

এর আগে তফসিল ঘোষণার বিষয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান থাকবে— নির্বাচন কমিশনকে যেভাবে অনুরোধ করেছেন আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য, সেটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধেই আশা করি আপনারা তফসিল ঘোষণার জন্য নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানাবেন। অবশ্য আপনাদের সরকারের আহ্বানের আর কোনো প্রয়োজনও নাই। কারণ নির্বাচন কমিশনকে যে ইন্সট্রাকশন আপনারা দিয়েছেন সেই হিসাবে নির্বাচন কমিশন বলেছে, ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তারা আনুমানিক দুমাস সময় হাতে রেখে তফসিল ঘোষণা করবেন।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়,কলেজ, মহানগর ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

