Ajker Patrika
> রাজনীতি

জাপানে পৌঁছেছে এনসিপির প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এনসিপি একটি প্রতিনিধি দল জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছে। ছবি: সংগৃহীত
এনসিপি একটি প্রতিনিধি দল জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছে। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধি দল জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টায় তারা নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফুল দিয়ে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান।

এর আগে, বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার ফ্লাইটে তারা ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

প্রতিনিধি দলে রয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সার্জিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম।

সফরকালে তারা টোকিও ও ওসাকায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও এনসিপি সমর্থকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এছাড়া জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

বিষয়:

টোকিওজাপানজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

জাপানে পৌঁছেছে এনসিপির প্রতিনিধি দল

জাপানে পৌঁছেছে এনসিপির প্রতিনিধি দল

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন: ফয়জুল করীম

জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন: ফয়জুল করীম

জাপান সফরে যাচ্ছেন এনসিপির তিন নেতা

জাপান সফরে যাচ্ছেন এনসিপির তিন নেতা