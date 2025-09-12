জাপানে পৌঁছেছে এনসিপির প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধি দল জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টায় তারা নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফুল দিয়ে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান।
এর আগে, বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার ফ্লাইটে তারা ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।
প্রতিনিধি দলে রয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সার্জিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম।
সফরকালে তারা টোকিও ও ওসাকায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও এনসিপি সমর্থকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এছাড়া জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন।
