এনসিপি কার্যালয়ে স্পেনের রাষ্ট্রদূত, করলেন বৈঠক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল মারিয়া সিস্তিয়াগা ওচোয়া দে চিনচেত্রু। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশে নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংবিধানিক সংস্কারের অগ্রগতি, অর্থনীতি ও বিচারব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এবং বাংলাদেশ-স্পেন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনসিপি।
বৈঠকে দলের আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সেলের ইনচার্জ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, যুগ্ম সম্পাদক এস এম সাইফ মুস্তাফিজ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আশরেফা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।
এনসিপি জানিয়েছে, বৈঠকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে উভয় পক্ষ মতবিনিময় করেন এবং দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার ও দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন।
বৈঠক শেষে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও স্পেনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে নিয়মিত যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
সাক্ষাৎ শেষে ইসলাম ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে স্পেনের শিরোপা জয়ের জন্য স্পেনের রাষ্ট্রদূতকে অভিনন্দন জানান।
এর আগে, রোববার দলটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে এবং জার্মানির চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আনজা কের্স্টেন। আর গত ২২ জুলাই এনসিপির কার্যালয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা দূতাবাসের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এরিক গিলান ও রাজনৈতিক সচিব জেমস স্টুয়ার্টও উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তি বা ‘কন্ট্যাক্ট’ করে ওয়াজ মাহফিলে যাওয়া বন্ধ করার জন্য বক্তা ও আলেমদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চেয়েছে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। একই সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগে চিহ্নিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন তাঁরা।৫ ঘণ্টা আগে
সদস্যদের ভোটে ইনকিলাব মঞ্চের নতুন আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব নির্বাচিত হয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনটির কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে একটি আংশিক কমিটিও ঘোষণা করা হয়েছে...১২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে এবং জার্মানির চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আনজা কের্স্টেন। বৈঠকে দেশের নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সংসদে এনসিপির ভূমিকা...১৮ ঘণ্টা আগে