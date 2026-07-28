Ajker Patrika
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রাজনীতি

এনসিপি কার্যালয়ে স্পেনের রাষ্ট্রদূত, করলেন বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপি কার্যালয়ে স্পেনের রাষ্ট্রদূত, করলেন বৈঠক
এনসিপি নেতাদের সঙ্গে স্পেনের রাষ্ট্রদূত। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত গ্যাব্রিয়েল মারিয়া সিস্তিয়াগা ওচোয়া দে চিনচেত্রু। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশে নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংবিধানিক সংস্কারের অগ্রগতি, অর্থনীতি ও বিচারব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এবং বাংলাদেশ-স্পেন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনসিপি।

বৈঠকে দলের আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সেলের ইনচার্জ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, যুগ্ম সম্পাদক এস এম সাইফ মুস্তাফিজ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আশরেফা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

এনসিপি জানিয়েছে, বৈঠকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে উভয় পক্ষ মতবিনিময় করেন এবং দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার ও দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠক শেষে উভয় পক্ষ বাংলাদেশ ও স্পেনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে নিয়মিত যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

সাক্ষাৎ শেষে ইসলাম ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে স্পেনের শিরোপা জয়ের জন্য স্পেনের রাষ্ট্রদূতকে অভিনন্দন জানান।

এর আগে, রোববার দলটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে এবং জার্মানির চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আনজা কের্স্টেন। আর গত ২২ জুলাই এনসিপির কার্যালয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা দূতাবাসের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এরিক গিলান ও রাজনৈতিক সচিব জেমস স্টুয়ার্টও উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বৈঠকস্পেনরাষ্ট্রদূতএনসিপি
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