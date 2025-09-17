Ajker Patrika
গণপরিষদ বা গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে: যোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বুধবার আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য দেন এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বুধবার আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য দেন এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া বলেছেন, ‘জুলাই আন্দোলনের অংশ ছিলাম আমরা। জুলাই সনদ অর্জন করার জন্যও আন্দোলন করেছি। এখন দায়িত্ব হলো সনদ বাস্তবায়ন করা। এই দায়িত্ব কার? অনেক দল বলছে, পরের সরকারের; আবার অনেক দল বলেছে, এটা এখনই বাস্তবায়ন করতে হবে।’

আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ন্যাশনাল কংগ্রেস বাংলাদেশের (এনসিবি) ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘জুলাই ঘোষণাপত্র: বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার?’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিজের মত তুলে ধরে যোবায়ের আহমদ ভূঁইয়া বলেন, ‘প্রথমে একটা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এই সনদকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এরপর এটা গণপরিষদের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে অথবা গণভোটের মাধ্যমে এই সনদকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা এই দাবি করছি, কারণ আমাদের সংবিধানের আইন অনুযায়ী পরবর্তী সরকার গঠন করে সংসদের প্রথম অধিবেশনে যদি এই চার্টারকে অনুমোদন না দেওয়া হয়, তাহলে আপনা-আপনিই তা বাতিল হয়ে যাবে।

‘এই রিস্ক আমরা কেন নেব? আমরা কেন ঝুলন্ত জায়গায় যাব? এটা হলো আমাদের প্রশ্ন। আমরা সবাই যেহেতু একমত হয়েছি, এ কারণে এটা এখনই বাস্তবায়ন করা দরকার। সেটার স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য হয় গণপরিষদ গঠন করে সেখানে বাস্তবায়ন করতে হবে অথবা একটা গণভোটের আয়োজন করে সেখানে পাস করাতে হবে।

‘এই গণভোট কীভাবে হবে, সেটার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যেহেতু আলোচনা এখনো শেষ হয়নি, রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচিতে আমরা যাইনি। আর যদি এই গণচাহিদার কথা সরকার অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অবশ্যই রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা প্রতিবাদ জানাব।’

আলোচনা সভায় ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস, বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সাবেক ছাত্রনেতা এম এ হাশেম রাজু বলেন, ‘দেশ ও জাতি সংকটকাল অতিক্রম করছে। নব্বইয়ের আন্দোলনে ঢাবি ক্যাম্পাসে ওয়াদা করেছিলাম, স্বৈরাচার এরশাদ না যাওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না। আমরা কথা রেখেছি। সেই গণতন্ত্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভের পূর্ণাঙ্গতা পায়নি। দেশি-বিদেশি সহযোগিতায় সেটি পূরণ হয়নি।’

