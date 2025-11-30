খালেদা জিয়ার অবস্থার উন্নতি নেই, বিএনপির মশাল রোড শো স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে বিজয়ের মাসে ‘মশাল রোড শো’ কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
আগামীকাল ১ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মশাল রোড শোর মাধ্যমে বিএনপির বিজয়ের মাস উদ্যাপন কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল।
সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, ‘আমি আজকে সর্বশেষ যতটুকু শুনেছি, তাঁর (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং তাঁর বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ড এখনো কোনো পরামর্শ দেয়নি।’
রিজভী বলেন বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচি স্থগিত করেছি। এই স্থগিতের কথা আপনাদের জানালাম। কারণ, আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার। আমাদের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যেখানে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সেখান থেকে শুরু হতো। আগামীকাল এই রোড শো করে বিভিন্ন বিভাগে এসে একটি সভা হতো। সেই সভার পর আবারও তার পরদিন রোড শো করে আরেকটি বিভাগীয় শহরে সেই সভাটি হতো।’
তারেক রহমানের দেশে ফেরা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এই অবস্থার মধ্যে আসলে তাঁর ফেরার কোনো আপডেট আমাদের কাছে নেই। যথাসময়ে, মানে উপযুক্ত মনে হলে উনি আসবেন। তিনি (তারেক রহমান) তাঁর মায়ের জন্য, আমাদের চেয়ারপারসনের জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছেন। আমি যতটুকু জানি, প্রতি মুহূর্তে দায়িত্বরত চিকিৎসকদের সঙ্গে তিনি সব সময় কথা বলছেন।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) দলের দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক আরিফুল ইসলামকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে।
গতকাল শনিবার রাতে এই নোটিশ দেওয়া হয়। তবে এর আগের দিন, অর্থাৎ ২৮ নভেম্বর এক চিঠিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন আরিফুল।
আরিফুল ইসলাম জুলাই মঞ্চের আহ্বায়ক। তাঁর বিরুদ্ধে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি এবং মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাধা ও হামলার অভিযোগ রয়েছে।
এনসিপির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ২৮ নভেম্বর এনসিপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পদত্যাগপত্র দেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর অভিযোগ, এনসিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়ে বিস্ময়কর রকম উদাসীন। দল অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতার অপব্যবহার, সিদ্ধান্তহীনতা ও অনিয়মের কারণে বুকভরা হতাশা নিয়ে তিনি পদত্যাগ করছেন।
পদত্যাগপত্রে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আরিফুল বলেন, ‘আমাদের দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একটি অংশ বিস্ময়কর রকম অর্থসম্পদের মালিক হয়েছে, যা সাধারণ জনগণসহ জুলাইয়ের সকল শরিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং শরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে জুলাইয়ের সম্পূর্ণ অবদান নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করেছে। যার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে এবং আমাদের বিপ্লবকে অনেকটাই বিবর্ণ করেছে। যা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে।’
জুলাইয়ে আহত ব্যক্তিদের প্রকৃত তালিকা করতে সীমাহীন অবিচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন আরিফুল। পদত্যাগপত্রে তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রের প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট বলয় দখল করেছে। সচিবালয়সহ পুরো রাষ্ট্রের ৯০ ভাগের বেশি ফ্যাসিবাদী আমলা বহাল রয়েছে। গণহত্যার বিচারের দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি, এমনকি গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসর জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের বিষয়ে যথাযথ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
অন্যদিকে শনিবার রাতে আরিফুলকে দেওয়া সাময়িক অব্যাহতি ও কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়, ‘সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আপনাকে দলের সকল দায়িত্ব থেকে আহ্বায়ক জনাব মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব জনাব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে এতদ্বারা সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।’
এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত ওই নোটিশে আরও বলা হয়, ‘আপনাকে কেন দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না তার যথাযথ ব্যাখ্যা আগামী দুই (০২) কার্যদিবসের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল-আমিন বরাবর দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শেহবাজ শরীফ চিঠি দিয়েছেন।
চিঠিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শেহবাজ শরীফ লেখেন, আপনার সাম্প্রতিক অসুস্থতার খবর জেনে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পাকিস্তানের জনগণ, সরকার, পাশাপাশি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকেও আপনার দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা ও শুভকামনা জানাচ্ছি।
তিনি আরও লেখেন, ‘বাংলাদেশের উন্নয়নে আপনার অসামান্য অবদান সর্বজনস্বীকৃত। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারে আপনার ভূমিকাও আমরা গভীরভাবে মূল্যায়ন করি।’
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে শেহবাজ শরীফ বলেন, ‘আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আপনার দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি, যাতে আপনি আপনার দল ও আপনার মহান জাতির জন্য সাহস ও পথনির্দেশনার উৎস হিসেবে সেবা অব্যাহত রাখতে পারেন।’
অনুগ্রহ করে, আমার সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্তে তাঁকে দেশের বাইরে নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
আজ শনিবার রাত ৯টায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, গত বৃহস্পতিবার থেকে এখন পর্যন্ত একই অবস্থায় আছেন খালেদা জিয়া। তাঁকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি তা গ্রহণ করতে পারছেন। চিকিৎসা নিতে নিতে আশা করি তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।
জাহিদ বলেন, ২৭ নভেম্বর থেকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের যৌথ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা অব্যাহত রয়েছে।
জাহিদ হোসেন বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর, নির্দেশনা দিচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আমাদের দেশের মেডিকেল বোর্ডের পাশাপাশি তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, চীনসহ বেশ কিছু দেশের চিকিৎসকদের সমন্বয়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো হলে এবং মেডিকেল বোর্ড পরামর্শ দিলে তাঁকে বিদেশে নেওয়া হবে।
হাসপাতাল এলাকায় খালেদা জিয়াসহ অন্য রোগীদের চিকিৎসা নির্বিঘ্ন করতে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে বিএনপির সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়েছেন জাহিদ। তিনি বলেন, ‘হাসপাতালে যথাসম্ভব কম ভিড় করে সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করবেন। এ সংকটময় মুহূর্তে সবার সহযোগিতা চাই।’
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ‘আমাদের মন-প্রাণ পড়ে আছে সেখানে, এভারকেয়ার হাসপাতালের সেই কেবিনে।’ তিনি বলেন, খালেদা জিয়া বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে।
শনিবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের রায়বাহাদুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশন মাঠে মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহর সমর্থনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গয়েশ্বর এসব কথা বলেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, ‘যে উদ্দেশ্যে আজকের এ সমাবেশ, তার মূল কথা হলো প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার। পরিবর্তনের এই রাজনীতিতে আজ দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং সমাজের সাম্প্রদায়িক বাস্তবতায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান মিলেমিশে থাকার যে আহ্বান, সেটি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ ৪০ বছর রাজপথে লড়াই করেছেন বেগম জিয়া।’
খালেদা জিয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে গয়েশ্বর বলেন, ‘যিনি লড়াই করেছেন মানুষের ভোটের অধিকারের জন্য। যার যার ধর্ম শেষে স্বাধীনভাবে পালন করবে, এই নীতিতে অটল ছিলেন তিনি। আপস করেননি, ফ্যাসিবাদের সঙ্গেও মাথা নত করেননি। কারাবরণ সাদরে গ্রহণ করেছেন। কারাগার থেকে হাসতে হাসতে বাইরে এলেও শরীর সুস্থ হয়নি।’
গয়েশ্বর বলেন, ‘যথাযথ উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া গেল না। আজ তাঁর শারীরিক জটিলতা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যে প্রধান রোগের চিকিৎসা করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আজ মারাত্মকভাবে জটিল অবস্থায় আছেন। ১৮ কোটি মানুষের ভগবান ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া কিছুই করার নেই।’
খালেদা জিয়ার জন্য সবাইকে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়ে গয়েশ্বর বলেন, ‘হিন্দু মায়েরা ঠাকুরের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করবেন। মুসলিম ভাইয়েরা আল্লাহর দরবারে বলবেন, তুমি খালেদা জিয়াকে সুস্থ করো। সবাই বলবেন—আমার যা হায়াত আছে, এক বা দুই বছর কমিয়ে দাও, সেই হায়াত খালেদা জিয়ার ওপর আরোপ করো। তাঁকে টিকিয়ে রাখো। তিনি বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে। তিনি বেঁচে থাকলে গণতন্ত্র ফেরত পাবে। তিনি বেঁচে থাকলে আমাদের রাখাল রাজার স্বপ্নের বাংলাদেশ পূরণ হবে।’
আসন্ন নির্বাচন নিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শুধু সংসদ সদস্য বানানোর নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র কাঠামোতে মানুষের কাম্য পরিবর্তন আসবে। যাতে নারী-পুরুষের বৈষম্য না থাকে, হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্য না থাকে, ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর হয়। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনে সবার সহযোগিতা দরকার।’
আলী আজগর অ্যান্ড আব্দুল্লাহ ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা রামকৃষ্ণ ভক্তসংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী শেখ মো. আব্দুল্লাহ। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলাম মৃধা, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম খান, সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম হায়দার আলী, জেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি প্রশান্ত কুমার মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত চক্রবর্তী, সিরাজদিখান উপজেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি তপন দাস, সাধারণ সম্পাদক জ্ঞানদীপ ঘোষ, শ্রীনগর উপজেলার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি উত্তম কুমার ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক তাপস কুমার দাস, সিরাজদিখান উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বিমল চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক তপন রাজবংশী প্রমুখ।
