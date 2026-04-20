এনসিপিতে নতুন যোগদানকারীরা কে কোন পদে

জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন ‘আপ বাংলাদেশ’-এর আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ, প্রধান সমন্বয়কারী রাফে সালমান রিফাতসহ ৪৫ জন। তাঁদের মধ্যে অনেককে গতকাল রোববার (১৯ এপ্রিল) রাতে এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদ দেওয়া হয়েছে।
কমিটিতে আলী আহসান জুনায়েদ পেয়েছেন যুগ্ম আহ্বায়ক পদ। যুগ্ম সদস্যসচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক (এবি পার্টির নেতা), রাফে সালমান রিফাত ও শাহরিন সুলতানা ইরা (আপ বাংলাদেশের মুখপাত্র)।
এ ছাড়া বাকিদের সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আক্তার হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সব তথ্য জানানো হয়।
এর আগে, রোববার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জুনায়েদ-রাফে সালমানদের যোগদানের ঘোষণা দেন নাহিদ ইসলাম। জুনায়েদ-রাফে সালমানরা ছাড়াও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি রিফাত রশীদও এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন।
এনসিপিতে যোগদানকারীরা হলেন—আলী আহসান জুনায়েদ, রাফে সালমান এ রিফাত, শাহরীন সুলতানা ইরা, আয়মান রাহাত, রিফাত রশিদ, শাহাদাত হোসেন, ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, সরদার আমিরুল ইসলাম (সাগর), হাসান তানভীর, তানভীর আহমেদ কল্লোল, হাসিব আল ইসলাম, এস এম সুইট, ওয়াহিদ আলম, জাহিদুর রহমান, মো. জসিম উদ্দিন, মো. মোশাররফ হোসেন, সুলতান মারুফ তালহা, তৌসিব মাহমুদ সোহান, ফারহানা শারমিন শুচি, সাজ্জাদ সাব্বির, পুষ্টিবিদ মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম, আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া, আহম্মদ করিম চৌধুরী, দিলারা খানম, কাজী সালমান, শোয়েব হাসান রায়ান, মো. সুয়াইব হাসান, মুরাদ হোসেন, প্রকৌশলী আবু সাঈদ মো. নোমান, ফায়াজ শাহেদ, প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন রিয়াদ, মোস্তফা কামাল মাহাথির, আরাফাত ই রাব্বি প্রিন্স, কাজী আহনাফ তাহমীদ, মো. শামীম, বদরে আলম শাহীন, মো. নাজমুল হক, মাসুমা বিল্লাহ (সাবিহা), ফারজানা আক্তার, তাওহিদুল ইসলাম, রাকিবুল হাসান, সাদাব মুবতাসিম প্রান্তিক, মহিউদ্দিন হাসান ও মোহাম্মদ নুরুল হাসান আল মাহমুদ।
চীন সরকারের আমন্ত্রণে দেশটিতে সফরে গেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব ও এলজিআরডি মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে চায়না এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে শাহজালাল বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে...১১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে—এমন অভিযোগ তুলে নীলফামারী-৩ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য ওবায়দুল্লাহ সালাফী বলেছেন, সবার আগে বাংলাদেশ নয়, বরং সবার আগে বিএনপির নেতা-কর্মীরা—এমন ধারণা জনমনে তৈরি হয়েছে। আজ রোববার রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এই সংসদ সদস্য এমন মন্তব্য করেন।১৩ ঘণ্টা আগে
তেলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্যপণ্যের দাম, যোগাযোগ খরচসহ জীবনযাত্রার প্রতিটি কাজ জড়িত। তেলের দাম বৃদ্ধি হলে সকল কিছুর দাম বাড়ে। যার প্রভাব সরাসরি নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ওপরে পড়বে এবং জীবনযাত্রা আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে...১৬ ঘণ্টা আগে
জ্বালানি তেলের সংকট ইস্যুতে বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদে হইচইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার সংসদে ৭১ বিধিতে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার সময় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বক্তব্য দিলে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা আপত্তি জানান এবং হইচই শুরু করেন। এ সময় বিরোধী দলের সদস্যরা এর প্রতিবাদ জানান।১৭ ঘণ্টা আগে