খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৫২
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়া এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করেন বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। কোনো গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ডা. জাহিদ বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তাঁর ব্রিফ ছাড়া অন্য কারও বক্তব্য যেন গণমাধ্যমে প্রকাশ করা না হয়, সে ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টার পর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন। গত রোববার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় চীনা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা দেশে এসেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অবস্থার পরিবর্তন এখনো হয়নি। এখনো সংকটাপন্ন অবস্থা।

খালেদা জিয়া
