Ajker Patrika
> রাজনীতি

সংস্কার-নির্বাচন নিয়ে মার্কিন সংস্থা আইআরআইয়ের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর গুলশানে বৃহস্পতিবার বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর গুলশানে বৃহস্পতিবার বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।

বৈঠকে বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান। অন্য সদস্যরা হলেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন।

অন্যদিকে আইআরআইয়ের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক স্টিফেন সিমার নেতৃত্বে সংস্থাটির উপপরিচালক ম্যাথিউ কার্টার এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকের বিষয়ে আব্দুল মঈন খান জানান, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি, সংস্কার কার্যক্রম ও সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপির আগামীর ভাবনা কী, তা প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আইআরআইয়ের প্রতিনিধিরা।

বিষয়:

বিএনপিসংস্কারনির্বাচনবৈঠক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

‘কথিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের’ বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতার বিষয়ে ভারত অবহিত নয়: মুখপাত্র

কলকাতার নিউটাউনে বসে আয়েশ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা

চাকরি না ছেড়েই বিদেশে পাড়ি, ৪৮ শিক্ষক বরখাস্ত

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

নাশকতার মামলায় মির্জা ফখরুলসহ বিএনপির ৬৫ জনকে অব্যাহতি

নাশকতার মামলায় মির্জা ফখরুলসহ বিএনপির ৬৫ জনকে অব্যাহতি

প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করতে মালয়েশিয়া সফরে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করতে মালয়েশিয়া সফরে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

সংস্কার-নির্বাচন নিয়ে মার্কিন সংস্থা আইআরআইয়ের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

সংস্কার-নির্বাচন নিয়ে মার্কিন সংস্থা আইআরআইয়ের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

কলকাতার নিউটাউনে বসে আয়েশ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা

কলকাতার নিউটাউনে বসে আয়েশ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা