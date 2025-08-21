সংস্কার-নির্বাচন নিয়ে মার্কিন সংস্থা আইআরআইয়ের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়।
বৈঠকে বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান। অন্য সদস্যরা হলেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন।
অন্যদিকে আইআরআইয়ের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক স্টিফেন সিমার নেতৃত্বে সংস্থাটির উপপরিচালক ম্যাথিউ কার্টার এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ বৈঠকে অংশ নেন।
বৈঠকের বিষয়ে আব্দুল মঈন খান জানান, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি, সংস্কার কার্যক্রম ও সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপির আগামীর ভাবনা কী, তা প্রতিনিধিদলের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।
এর আগে গত মঙ্গলবার জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আইআরআইয়ের প্রতিনিধিরা।
