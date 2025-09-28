Ajker Patrika
> রাজনীতি

আমীর খসরুর নেতৃত্বে সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপির প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর গুলশানে রোববার সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংগলির বাসভবনে বিএনপির প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর গুলশানে রোববার সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংগলির বাসভবনে বিএনপির প্রতিনিধিদল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংগলির বাসভবনে গেছেন বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল।

রাজধানীর গুলশানে আজ রোববার দুপুর দেড়টার দিকে প্রতিনিধিদলটি সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে যান বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন অসীম ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষ পরামর্শ কমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু।

এ সময় দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও বাংলাদেশে আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয় বলে জানান শায়রুল কবির খান।

বিষয়:

বিএনপিআমীর খসরুরাষ্ট্রদূত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দাও ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দা ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

নেছারাবাদে ছেলের গলায় দা ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

হজের খরচ কমছে, সর্বনিম্ন প্যাকেজ ৪ লাখ ৬৭ হাজার

সম্পর্কিত

আমীর খসরুর নেতৃত্বে সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপির প্রতিনিধিদল

আমীর খসরুর নেতৃত্বে সুইস রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিএনপির প্রতিনিধিদল

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ ফরেন সার্ভিস টিমের চাকরিচ্যুতি করাসহ তিন দাবিতে এনসিপির স্মারকলিপি

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলসহ ফরেন সার্ভিস টিমের চাকরিচ্যুতি করাসহ তিন দাবিতে এনসিপির স্মারকলিপি

দুর্গাপূজায় সজাগ থাকার আহ্বান তারেক রহমানের

দুর্গাপূজায় সজাগ থাকার আহ্বান তারেক রহমানের

বিএনপি সেই কাজই করবে, যাতে বাংলাদেশ ও দেশের মানুষ উপকৃত হয়: মির্জা ফখরুল

বিএনপি সেই কাজই করবে, যাতে বাংলাদেশ ও দেশের মানুষ উপকৃত হয়: মির্জা ফখরুল