নিউইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত করেছে: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিউইয়র্কে হেনস্তার ঘটনা আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
আজ বুধবার চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদে মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়ে তাদের এখন এ সমস্ত কাজ ছাড়া আর কী করার আছে। এটাই তো করবে, তাই না? এর বাইরে তো আর কিছু করার নেই।
আমীর খসরু বলেন, ‘আপনি যখন পরাজিত হয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন, উনাদের সমর্থকদের তো এ ধরনের কাজের বাইরে আর কিছু করার নাই আপাতত। গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করে না। দেশ ধ্বংস করে পালিয়ে গিয়ে এখন যেগুলো করছে, এগুলো তো আরও ধ্বংসাত্মক। এগুলো তাদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করে দিচ্ছে।’
এক প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘এ ঘটনায় দূতাবাসের গোয়েন্দা ব্যর্থতা আছে কি না, সেটি নিশ্চিত নই। নিরাপত্তা তো ওই দেশের বিষয়। দূতাবাসের ইন্টেলিজেন্স ছিল কি না, আমি জানি না। তাদের জানা উচিত ছিল।
এ নিয়ে কিছু আসে-যায় না। একটা গণতান্ত্রিক দেশে অনেক কিছু হতেই পারে। এটা আমার জন্য এমন বড় কিছু না। গণতান্ত্রিক সব দেশে এগুলো হয়ে থাকে। যার সমর্থন আছে, সেও করতে পারে। যার সমর্থন নেই, সেও করতে পারে।’
এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে জোর দেন। এ সময় হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
নিউইয়র্কে হেনস্তার ঘটনা আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
আজ বুধবার চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদে মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়ে তাদের এখন এ সমস্ত কাজ ছাড়া আর কী করার আছে। এটাই তো করবে, তাই না? এর বাইরে তো আর কিছু করার নেই।
আমীর খসরু বলেন, ‘আপনি যখন পরাজিত হয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন, উনাদের সমর্থকদের তো এ ধরনের কাজের বাইরে আর কিছু করার নাই আপাতত। গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করে না। দেশ ধ্বংস করে পালিয়ে গিয়ে এখন যেগুলো করছে, এগুলো তো আরও ধ্বংসাত্মক। এগুলো তাদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করে দিচ্ছে।’
এক প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘এ ঘটনায় দূতাবাসের গোয়েন্দা ব্যর্থতা আছে কি না, সেটি নিশ্চিত নই। নিরাপত্তা তো ওই দেশের বিষয়। দূতাবাসের ইন্টেলিজেন্স ছিল কি না, আমি জানি না। তাদের জানা উচিত ছিল।
এ নিয়ে কিছু আসে-যায় না। একটা গণতান্ত্রিক দেশে অনেক কিছু হতেই পারে। এটা আমার জন্য এমন বড় কিছু না। গণতান্ত্রিক সব দেশে এগুলো হয়ে থাকে। যার সমর্থন আছে, সেও করতে পারে। যার সমর্থন নেই, সেও করতে পারে।’
এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে জোর দেন। এ সময় হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোস্তফা জামান। তিনি বলেছেন, ‘একমাত্র অপরাজনীতির কারণে শিক্ষকদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। আমি আহ্বান জানাব, শিক্ষকেরা যেন রাজনীতি না করেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সেদিকে মনোযোগী হতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগের দুর্নীতি ও অপকর্মের বিচার হলে এবং অন্তর্বর্তী সরকার দৃঢ়তা দেখালে নিউইয়র্কে ফ্যাসিবাদের দোসররা এমন কর্মকাণ্ডের সাহস পেত না।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন সভাপতি ও আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সিপিবির ত্রয়োদশ কংগ্রেস শেষে আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ৪৩ সদস্যের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
‘চব্বিশের অভ্যুত্থানে গণহত্যার দায়ে কোনো আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। সেই প্রক্রিয়ার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি’ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।৩ ঘণ্টা আগে