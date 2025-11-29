প্রধান উপদেষ্টাকে তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার উদ্বেগ ও মানবিকতায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ কথা জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বর্তমানে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশবাসীর নিকট তাঁর আশু সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তিনবারের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিয়মিত স্বাস্থ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখছেন এবং তাঁর সুচিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব সহায়তা ও সমন্বয়ে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন। বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেছেন, গণতান্ত্রিক উত্তরণের এ সময়ে বেগম খালেদা জিয়া জাতির জন্য ভীষণ রকম অনুপ্রেরণা, তাঁর সুস্বাস্থ্য দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেশনেত্রীকে নিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিবৃতিতে যে সৌজন্য ও মানবিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, সে জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান উপদেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘নতুন বাংলাদেশের যে প্রত্যাশা জেগে উঠেছে, এই বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব। এখানে কোনো রাজনৈতিক বিভাজন আর মেজরিটি ও মাইনরিটির কোনো সংঘাত আমরা আর দেখতে চাই না। উন্নত দেশগুলোতে মেজরিটি-মাইনরিটি বলে কিছু নাই। তারা ইউনাইটেড নেশন, ঐক্যবদ্ধ জাতি। আমাদের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে এটি সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে জাতিকে মুখোমুখি করে রাখা যায়। আমরা এটা মানি না, এটা মানতে চাই না।’
আজ শুক্রবার রাজধানীর মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে টানা তৃতীয় মেয়াদে আমির হিসেবে শপথ নেন শফিকুর রহমান। শপথপরবর্তী ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। দলের সহকারী সেক্রেটারি ও জামায়াতের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম মাছুম তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।
শপথ অনুষ্ঠানে জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে, আসমানের নিচে যাঁরাই জন্মগ্রহণ করবেন, যাঁরাই বসবাস করবেন, যাঁরাই এ দেশের নাগরিক—আমাদের সংবিধান তাঁদের সকলকে সমান অধিকার নিশ্চিত করবে ইনশা আল্লাহ। আমরা এখানে ওই ধরনের কোনো বিভাজন আর মেনে নেব না। এর ভিত্তিতে আমরা আর কোনো সংঘর্ষে জড়ানোর নাটক কাউকে করতে দেব না।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছি। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার কথা। আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সীমাহীন দয়া করে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা যেন করে দেন এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যারা রাজনৈতিক দলগুলো আছি, দলের স্বার্থকে না দেখে জনগণের ভোটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা যেন খোলা অন্তরে আগামীর রাজনীতি করতে পারি। আল্লাহ যেন এই তৌফিক দান করেন।’
দলীয় সহকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, ‘কোনো দল কিংবা ব্যক্তির অন্ধ প্রেমে আমরা কেউ মশগুল হব না। আমাদের প্রেম-ভালোবাসা আল্লাহর জন্য, তারপরে এই জমিনের জন্য, তারপরে এ দেশের জন্য। এই ভালোবাসা হবে আপসহীন। এখানে কোনো কিন্তু-বাট নাই। এটা সকল বাট-কিন্তুর ঊর্ধ্বে।’
শফিকুর রহমান আহ্বান করেন, ‘দেশপ্রেম অন্তরে ধারণ করে আমরা যেন সত্যিকার অর্থে আগামী নির্বাচনকে অর্থবহ করে তুলতে পারি। আমরা যেন প্রমাণ করি, যেই বাংলাদেশ আগের যে বিধ্বস্ত রাজনীতি ছিল, রাজনীতির যে অপসংস্কৃতি ছিল, সেই কালো ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে, একটি নতুন বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে, যেই বাংলাদেশের প্রত্যাশা করে ১৮ কোটি মানুষ দেশে-বিদেশে বসে আছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংশোধিত পুলিশ কমিশন আইন ও এনজিও-সংক্রান্ত আইন পাস করা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে বিএনপি। নির্বাচনের আগে এমন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ আহ্বান জানান।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, তাড়াহুড়ো করে দুটি আইন বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার পাস করাতে চাইছে। একটি সংশোধিত পুলিশ কমিশন আইন, অন্যটি এনজিও-সংক্রান্ত আইন। আমরা মনে করি, নির্বাচনের আগে এই আইনগুলো পাস করার পেছনে সরকারের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য কাজ করছে; যা গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।’
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই তড়িঘড়ি করে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন পাস করা সমীচীন হবে না। আমরা মনে করি, উপরোক্ত বিষয়ে আইনগুলো পরবর্তী জাতীয় সংসদে যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রণয়ন করা সঠিক হবে। সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি, এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর আমির হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে শপথ নিয়েছেন শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার রাজধানীর মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে দলের সহকারী সেক্রেটারি ও জামায়াতের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম মাছুম তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।
শপথবাক্য পাঠের আগে এ টি এম মাছুম জানান, এবারের আমির নির্বাচনে ১ লাখ ১৬ হাজার ৭৯২ জন নারী ও পুরুষ ভোট দিয়েছেন।
শপথবাক্য পাঠ-পরবর্তী ভাষণে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমি নিজেকে এই দায়িত্বের জন্য মোটেও যোগ্য মনে করি না। এই মজলুম সংগঠনটিতে দীর্ঘ সময় ধরে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের হাতে যে মানুষ তৈরি হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আমার চেয়ে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ সহকর্মী রয়েছেন। তারপরেও আমি জানি না কেন সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাকে তাঁদের এই আমানতের ভার দিয়েছেন। আমি নিজেকে এই দায়িত্বের জন্য মোটেও যোগ্য মনে করি না।’
জামায়াত আমির বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়ার কথা। একটা সুষ্ঠু নির্বাচন যেন আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন।
দেশবাসীর উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, ‘কোনো দল বা ব্যক্তির অন্ধ প্রেমে মশগুল হবেন না। ভালোবাসা হবে আপসহীন। দেশপ্রেমকে ধারণ করে আমরা যেন নির্বাচনকে অর্থবহ করতে পারি।’
এর আগে ২০২০-২২ ও ২০২৩-২৫ মেয়াদে জামায়াতের আমির হয়েছিলেন শফিকুর রহমান। তাঁর আগে দলটির টানা তিনবারের আমির ছিলেন গোলাম আজম ও মতিউর রহমান নিজামী।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটময় বলে চিকিৎসকদের বরাতে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টন জামে মসজিদে দোয়ার আয়োজনে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে আজ সারা দেশের মসজিদে-মসজিদে দোয়ার আয়োজন করে বিএনপি।
নয়াপল্টন মসজিদে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গণতান্ত্রিক উত্তরণে সবচেয়ে বড় অবদান খালেদা জিয়ার। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লড়াই করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, কারাবরণ করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। সর্বশেষ তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। আপনারা জানেন, দুই দিন ধরে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এবং গতকাল রাতেই ডাক্তাররা বলেছেন যে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটময়।’
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘এ জন্য আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রের নেত্রী, গণতন্ত্রের মাতা খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য, সারা দেশের জনগণের কাছে বাদ জুমা আমরা দোয়া চেয়েছি। আমরা দোয়া চেয়েছি যে আল্লাহ যেন তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন। সুস্থ অবস্থায় আবার জনগণের মধ্যে ফিরে এসে দেশের মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ করে দেন।’
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকেরা জানান, খালেদা জিয়ার হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে।
উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।
