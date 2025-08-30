Ajker Patrika
নুরের ওপর হামলা জনগণ মেনে নেবে না: মঈন খান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৫২
ঢামেক হাসপাতালে নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন বিএনপি নেতা আব্দুল মঈন খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনাকে ‘জনগণ মেনে নেবে না’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুরকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আবদুল মঈন খান বলেন, ‘রাজপথে নুরুল হক নুরের অবস্থান স্পষ্ট। তার ওপর এ ধরনের হামলার ঘটনা দেশের মানুষ মেনে নিতে পারে না। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ ধরনের হামলা রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য একটি খারাপ উদাহরণ তৈরি করে। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।’

মঈন খান হাসপাতালে ভর্তি নুরকে আইসিইউতে দেখতে যান এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ খবর নেন। তিনি জানান, চিকিৎসকেরা নুরকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তিনি নুরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

এর আগে আজ সকালে বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলামও নুরকে দেখতে যান। তিনি সাংবাদিকদের জানান, নুরের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে নুর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের ডা. জাহিদ রায়হানের অধীনে চিকিৎসাধীন। ডা. রফিকুল ইসলামও হামলার ঘটনার নিন্দা জানান।

