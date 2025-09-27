Ajker Patrika
> রাজনীতি

প্রশাসনের ভেতরেই আওয়ামী লীগের দোসর বসে আছে: রিজভী

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভুঁইয়াকে দেখতে তাঁর বাড়িতে আসেন রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভুঁইয়াকে দেখতে তাঁর বাড়িতে আসেন রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা চারজনের মাধ্যমে সব অপকর্ম করেছে। তাঁর উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিছু মানুষকে মেরে ফেলার। এটা কোনো সভ্য দেশে হতে পারে? শেখ হাসিনা বলেছিলেন, দরকার হলে আকাশ থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করো। এমন রক্তপিপাসু খুনি মানসিকতার ব্যক্তি এত দিন দেশ চালিয়েছিল! শেখ হাসিনার সরকারে থাকার জন্য শিশুদের হত্যা করেছে, প্রায় ১ হাজার ৪০০ জনকে হত্যা করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। এ দেশের মানুষ আর এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা ইউনিয়নের হাটাব আতলাশপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের হামলায় আহত ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভূঁইয়াকে দেখতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।   

রিজভী বলেন, দোলন ভুঁইয়ার মতো দলের সামান্য কর্মীও রেহাই পায়নি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব থেকে। আওয়ামী দোসররা নানানভাবে শেল্টার নিয়ে সমাজে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন এখানে নিশ্চুপ কেন? অপরাধীদের ছবি তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি শুনেছি তারা বিভিন্ন বালুমহাল, ঘাট দখল করে ব্যবসা করছে। প্রশাসন কি তাহলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে? প্রশাসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ বসে আছে। মানুষের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি নস্যাৎ করা আওয়ামী লীগের কাজ।

প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে রিজভী বলেন, ‘দোলন ভুঁইয়াকে এভাবে হামলার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে। অপরাধীদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে। আর একটা ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে এর জন্য দায়ী থাকবে নারায়ণগঞ্জ প্রশাসন। যদি তাদের পেছনে প্রভাবশালী কেউ থাকে তাহলে আমাদের জানান। সে যদি বিএনপির কেউ হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মশিউর রহমান রনি প্রমুখ।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিনারায়ণগঞ্জ সদররুহুল কবির রিজভীবাংলাদেশের রাজনীতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

প্রশাসনের ভেতরেই আওয়ামী লীগের দোসর বসে আছে: রিজভী

প্রশাসনের ভেতরেই আওয়ামী লীগের দোসর বসে আছে: রিজভী

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন