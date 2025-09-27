প্রশাসনের ভেতরেই আওয়ামী লীগের দোসর বসে আছে: রিজভী

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা চারজনের মাধ্যমে সব অপকর্ম করেছে। তাঁর উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিছু মানুষকে মেরে ফেলার। এটা কোনো সভ্য দেশে হতে পারে? শেখ হাসিনা বলেছিলেন, দরকার হলে আকাশ থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করো। এমন রক্তপিপাসু খুনি মানসিকতার ব্যক্তি এত দিন দেশ চালিয়েছিল! শেখ হাসিনার সরকারে থাকার জন্য শিশুদের হত্যা করেছে, প্রায় ১ হাজার ৪০০ জনকে হত্যা করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। এ দেশের মানুষ আর এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা ইউনিয়নের হাটাব আতলাশপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের হামলায় আহত ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভূঁইয়াকে দেখতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, দোলন ভুঁইয়ার মতো দলের সামান্য কর্মীও রেহাই পায়নি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব থেকে। আওয়ামী দোসররা নানানভাবে শেল্টার নিয়ে সমাজে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন এখানে নিশ্চুপ কেন? অপরাধীদের ছবি তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি শুনেছি তারা বিভিন্ন বালুমহাল, ঘাট দখল করে ব্যবসা করছে। প্রশাসন কি তাহলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে? প্রশাসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ বসে আছে। মানুষের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি নস্যাৎ করা আওয়ামী লীগের কাজ।
প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে রিজভী বলেন, ‘দোলন ভুঁইয়াকে এভাবে হামলার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে। অপরাধীদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে। আর একটা ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে এর জন্য দায়ী থাকবে নারায়ণগঞ্জ প্রশাসন। যদি তাদের পেছনে প্রভাবশালী কেউ থাকে তাহলে আমাদের জানান। সে যদি বিএনপির কেউ হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মশিউর রহমান রনি প্রমুখ।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা চারজনের মাধ্যমে সব অপকর্ম করেছে। তাঁর উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিছু মানুষকে মেরে ফেলার। এটা কোনো সভ্য দেশে হতে পারে? শেখ হাসিনা বলেছিলেন, দরকার হলে আকাশ থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করো। এমন রক্তপিপাসু খুনি মানসিকতার ব্যক্তি এত দিন দেশ চালিয়েছিল! শেখ হাসিনার সরকারে থাকার জন্য শিশুদের হত্যা করেছে, প্রায় ১ হাজার ৪০০ জনকে হত্যা করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। এ দেশের মানুষ আর এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা ইউনিয়নের হাটাব আতলাশপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের হামলায় আহত ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভূঁইয়াকে দেখতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।
রিজভী বলেন, দোলন ভুঁইয়ার মতো দলের সামান্য কর্মীও রেহাই পায়নি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব থেকে। আওয়ামী দোসররা নানানভাবে শেল্টার নিয়ে সমাজে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন এখানে নিশ্চুপ কেন? অপরাধীদের ছবি তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি শুনেছি তারা বিভিন্ন বালুমহাল, ঘাট দখল করে ব্যবসা করছে। প্রশাসন কি তাহলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে? প্রশাসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ বসে আছে। মানুষের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি নস্যাৎ করা আওয়ামী লীগের কাজ।
প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে রিজভী বলেন, ‘দোলন ভুঁইয়াকে এভাবে হামলার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে। অপরাধীদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে। আর একটা ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে এর জন্য দায়ী থাকবে নারায়ণগঞ্জ প্রশাসন। যদি তাদের পেছনে প্রভাবশালী কেউ থাকে তাহলে আমাদের জানান। সে যদি বিএনপির কেউ হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মশিউর রহমান রনি প্রমুখ।
সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল। আজ শনিবার সকালে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।১০ মিনিট আগে
বিভাগের সবচেয়ে মর্যাদার আসন হিসেবে পরিচিত বরিশাল-৫ (মহানগর ও সদর) আসনে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হতে সতর্কভাবে পা ফেলছে বিএনপি। দলটি এ আসনে প্রার্থী মনোনয়নে বেশ হিসাব-নিকাশ করছে। এ লক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর দলের ৩ সম্ভাব্য প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে মনোনয়ন বোর্ড।৪ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামী সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয় বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিন। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষ নাগরিক হিসেবে সমান। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে সম্প্রীতির বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত স্থাপন১৩ ঘণ্টা আগে
তুরাগ থানার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও জুলাই যোদ্ধা কে এম মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব শাখা জাতীয় যুবশক্তি। শুক্রবার রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে...১৩ ঘণ্টা আগে