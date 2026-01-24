Ajker Patrika
রাজনীতি

ছোট ভাইয়ের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছোট ভাইয়ের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান
ছোট ভাইয় কোকোর কবর জিয়ারত করেছেন তারেক রহমান। ছবি: বিএনপির সৌজন্যে

ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে বনানী কবরস্থানে আসেন তিনি।

এ সময় তারেক রহমানের সঙ্গে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান ও তাঁর দুই মেয়ে জাহিয়া রহমান ও জাফিয়া রহমানও আসেন। আরও ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমান।

২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি মালয়েশিয়াতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান কোকো। পরে তাঁর মরদেহ ঢাকায় এনে বনানীতে দাফন করা হয়।

কোকোর মৃত্যুবার্ষিকীতে এদিন সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপি। এর আগে সকালে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীর নেতৃত্বে দলের নেতা–কর্মীরা বনানী কবরস্থানে কোকোর কবর জিয়ারত করেন। বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এতে তারেক রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিএনপিমৃত্যুবার্ষিকীরুহুল কবির রিজভীতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশকে ‘শাস্তির’ হুমকি দিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ

বিশ্বে সর্বোচ্চ বেতন পেয়েও কেন পেশা ছাড়ছেন মার্কিন চিকিৎসকেরা

ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে শেষ হতে পারে বাংলাদেশ ক্রিকেট

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

সৎ নেতাকে ভোট দিতে বলায় খতিবের দিকে তেড়ে গেলেন কিছু মুসল্লি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

১৬ আসন: চট্টগ্রামে জোটে-ভোটে টালমাটাল জামায়াত

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

সম্পর্কিত

অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতির বিষয়েও শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত: বজলুর রশীদ ফিরোজ

অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতির বিষয়েও শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত: বজলুর রশীদ ফিরোজ

‘রাষ্ট্র সংস্কারের আগে রাজনৈতিক দলের সংস্কার জরুরি’

‘রাষ্ট্র সংস্কারের আগে রাজনৈতিক দলের সংস্কার জরুরি’

১১ দলীয় জোটে ইসলামী আন্দোলনের জায়গায় লেবার পার্টি

১১ দলীয় জোটে ইসলামী আন্দোলনের জায়গায় লেবার পার্টি

নিজ স্বার্থে শহীদ ওসমান হাদিকে বিক্রি করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: আবদুল কাদের

নিজ স্বার্থে শহীদ ওসমান হাদিকে বিক্রি করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: আবদুল কাদের