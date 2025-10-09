বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে জার্মানির রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেখা করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আসেন জার্মানির রাষ্ট্রদূত। মির্জা ফখরুলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বৈঠক করেন তাঁরা।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেখা করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আসেন জার্মানির রাষ্ট্রদূত। মির্জা ফখরুলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বৈঠক করেন তাঁরা।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কিছুদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা। গত দুই মাসে এমন অন্তত ৩০টি বৈঠক হয়েছে। এসব বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী সংসদ নির্বাচন, মানবাধিকার ইস্যু এবং নির্বাচনের পরে জামায়াতের ভূমিক১০ ঘণ্টা আগে
খাগড়াছড়িতে ধর্ষণ ও হামলার ঘটনায় তথ্য সংগ্রহ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের লক্ষ্যে একটি তথ্যানুসন্ধান দল পাঠাচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দলটি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভুক্তভোগীদের পরিবার ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।১২ ঘণ্টা আগে
যাদের একাধিক দেশের পাসপোর্ট ও নাগরিকত্ব নেওয়া, তারাই আবার অন্যদের সেফ এক্সিটের তালিকা করে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। আজ বুধবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন।১৩ ঘণ্টা আগে
৭ বছর পরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে গেলেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। আজ বুধবার রাত ১১টার পরে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে যান তিনি।১৩ ঘণ্টা আগে