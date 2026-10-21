দিনের ছবি (২১ অক্টোবর, ২০২৬)
দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা চালতা এনে আচার তৈরির জন্য কারখানায় নিতে বস্তাবন্দী করছেন শ্রমিকেরা। বুধবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে পাবনার চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে তোলা। ছবি: শুভাশীষ ভট্টাচার্য্য তুষার
দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা চালতা এনে আচার তৈরির জন্য কারখানায় নিতে বস্তাবন্দী করছেন শ্রমিকেরা। বুধবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে পাবনার চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে তোলা। ছবি: শুভাশীষ ভট্টাচার্য্য তুষার
বিষয়:ছাপা সংস্করণছবিদিনের ছবি
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন