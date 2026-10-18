দিনের ছবি (১৮ অক্টোবর, ২০২৬)
পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের কাজীর পাড়া এলাকায় শ্রমিকদের সহায়তায় নতুন শসা ও লাউ বাগানের জন্য বাঁশের মাচা তৈরি করছেন এক কৃষক। ছবি: মিলন শেখ
পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের কাজীর পাড়া এলাকায় শ্রমিকদের সহায়তায় নতুন শসা ও লাউ বাগানের জন্য বাঁশের মাচা তৈরি করছেন এক কৃষক। ছবি: মিলন শেখ
পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়নের কাজীর পাড়া এলাকায় শ্রমিকদের সহায়তায় নতুন শসা ও লাউ বাগানের জন্য বাঁশের মাচা তৈরি করছেন এক কৃষক। ছবি: মিলন শেখ
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