মানসম্মত হাসপাতালের জন্য প্রয়োজন দক্ষ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী

মানসম্মত হাসপাতালের জন্য প্রয়োজন দক্ষ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী
একজন রোগী হাসপাতাল থেকে ফিরে যাওয়ার পর হয়তো তাঁর চিকিৎসকের কথা মনে রাখেন, চিকিৎসার ফলাফল নিয়ে কথা বলেন কিংবা হাসপাতালের আধুনিক প্রযুক্তির প্রশংসা করেন। কিন্তু চিকিৎসার পুরো সময়টায় যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, তাঁর প্রয়োজন বুঝেছেন, নিয়মিত পরিচর্যা করেছেন এবং প্রতিদিনের অসংখ্য কাজে সহায়তা দিয়েছেন, তাঁদের অবদান অনেক সময় আলোচনার আড়ালেই থেকে যায়। যাঁদের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা হলেন নার্স এবং হাসপাতালের বিভিন্ন সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মী।
একটি হাসপাতালের মান শুধু এর চিকিৎসক, প্রযুক্তি বা অবকাঠামো দিয়ে নির্ধারিত হয় না; নির্ধারিত হয় সেই সেবাকে প্রতিদিন বাস্তবে রূপ দেওয়া মানুষগুলোর দক্ষতা, দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার মাধ্যমেও।
চিকিৎসার ধারাবাহিকতায় নার্সিংয়ের ভূমিকা
চিকিৎসকের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই চিকিৎসা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ, নির্ধারিত চিকিৎসা ও ওষুধ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দ্রুত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে জানানোর ক্ষেত্রে নার্সিং দলের ভূমিকা অপরিহার্য।
একজন রোগীর শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন দ্রুত শনাক্ত করা, চিকিৎসার নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা কিংবা রোগী ও পরিবারের উদ্বেগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া—এসব কাজের জন্য প্রয়োজন পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং দায়িত্বশীলতা। বিশেষ করে গুরুতর অসুস্থ রোগী, অস্ত্রোপচারের পরবর্তী পরিচর্যা এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে নার্সিং সেবার গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভালো চিকিৎসা পরিকল্পনা এবং দক্ষ নার্সিং—দুটির সমন্বয়েই রোগীর পরিচর্যা আরও কার্যকর হতে পারে।
সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মীরাও রোগীর অভিজ্ঞতার অংশ একটি হাসপাতালের সেবা শুধু চিকিৎসক ও নার্সদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ল্যাবরেটরি ও রেডিওলজি কর্মী, ফার্মেসি টিম, রোগী পরিবহন কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বায়োমেডিকেল ও অন্যান্য সহায়ক দলের কাজও সামগ্রিক সেবাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। পরীক্ষার নমুনা সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা, রোগীকে যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেওয়া, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা কিংবা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সচল রাখতে প্রতিটি দলের নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে।
কোনো একটি ধাপে ভুল, বিলম্ব বা সমন্বয়ের ঘাটতি তৈরি হলে রোগীর পুরো অভিজ্ঞতা প্রভাবিত হতে পারে। এ কারণে হাসপাতালের প্রতিটি কাজকে রোগীর সামগ্রিক চিকিৎসাযাত্রার অংশ হিসেবে দেখা প্রয়োজন।
দক্ষতা তৈরি হয় প্রশিক্ষণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায়
স্বাস্থ্যসেবায় প্রযুক্তি ও চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়মিত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই কর্মীদের দক্ষতা ধরে রাখতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, নতুন জ্ঞান অর্জন এবং কাজের মান পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে কর্মীদের কাজের পরিবেশ, দায়িত্বের স্পষ্টতা, পর্যাপ্ত জনবল এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগও বিবেচনায় নিতে হবে। শুধু ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর নির্ভর করে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা কঠিন। প্রয়োজন এমন একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব জানেন এবং প্রয়োজনের সময় অন্য দলের সঙ্গে সমন্বয় করতে পারেন। দক্ষ মানুষকে তৈরি করার পাশাপাশি তাঁদের দক্ষতা কাজে লাগানোর উপযুক্ত পরিবেশও তৈরি করতে হয়।
রোগীর নিরাপত্তা ও মানবিক আচরণ
রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সঠিক প্রক্রিয়া যেমন জরুরি, তেমনি প্রয়োজন মনোযোগী পরিচর্যা ও পরিষ্কার যোগাযোগ। একজন নার্সের ধৈর্য ধরে রোগীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, একজন কর্মীর সঠিক নির্দেশনা দেওয়া কিংবা পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দায়িত্বশীলভাবে পরিবেশ বজায় রাখা—এসবই রোগীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রোগী যখন অসুস্থ থাকেন, তখন ছোট একটি সহযোগিতাও তাঁর উদ্বেগ কমাতে পারে। আবার তথ্যের ঘাটতি বা অসহযোগিতামূলক আচরণ তাঁর অভিজ্ঞতাকে কঠিন করে তুলতে পারে। তাই দক্ষতা ও মানবিকতা একে অপরের বিকল্প নয়। মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবায় দুটিই প্রয়োজন।
হাসপাতালের নেতৃত্বের দায়িত্ব
নার্সিং ও সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মীদের অবদানকে গুরুত্ব দেওয়া মানে শুধু তাঁদের প্রশংসা করা নয়; তাঁদের প্রশিক্ষণ, কর্মপরিবেশ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, পেশাগত উন্নয়ন এবং কার্যকর যোগাযোগের সুযোগ নিশ্চিত করাও জরুরি। হাসপাতালের নেতৃত্বকে বুঝতে হবে, সেবার মান ধরে রাখতে কর্মীদের সক্ষমতা ও কল্যাণে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে রোগীর অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের সময় শুধু চিকিৎসার ফলাফল বা সন্তুষ্টির সামগ্রিক স্কোর নয়, পরিচর্যার মান, যোগাযোগ, নিরাপত্তা এবং সেবার বিভিন্ন ধাপের সমন্বয়ও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।
শেষ কথা
একটি হাসপাতালের সাফল্য কোনো একক ব্যক্তি বা বিভাগের অর্জন নয়। এটি চিকিৎসক, নার্স, সহায়ক স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনিক ও পরিচালন দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আধুনিক প্রযুক্তি চিকিৎসাকে এগিয়ে নিতে পারে। দক্ষ চিকিৎসক সঠিক চিকিৎসা পরিকল্পনা দিতে পারেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে প্রতিদিনের নিরাপদ, ধারাবাহিক ও মানবিক সেবায় রূপ দিতে প্রয়োজন একটি দক্ষ ও সমন্বিত দল।
মানসম্মত হাসপাতাল গড়তে হলে শুধু যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করলেই হবে না; বিনিয়োগ করতে হবে সেই মানুষগুলোর দক্ষতা ও সক্ষমতা, যাঁরা প্রতিদিন রোগীর পাশে থাকেন। কারণ, একটি হাসপাতালের প্রকৃত শক্তি শুধু তার কী আছে, তা নয়; সেই সক্ষমতাকে রোগীর কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য কত দক্ষ মানুষ তার সঙ্গে আছে, সেটিও।
লেখক: হেড অব ডিজিটাল, ব্র্যান্ড অ্যান্ড পিআর এভারকেয়ার হাসপাতাল, চট্টগ্রাম