Ajker Patrika
জাতীয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ
ওবায়দুল কাদের। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজন আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

আন্দোলনে নিহত আসিফ ইকবালের বাবা এম এ রাজ্জাক আজ বুধবার ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেন। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার তিনি জবানবন্দি শুরু করলেও তা শেষ না হওয়ায় পরদিন পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

জবানবন্দিতে এম এ রাজ্জাক তাঁর ছেলের হত্যাকাণ্ডের জন্য ওবায়দুল কাদের ছাড়াও নাছিম, আরাফাত, সাদ্দাম, মিরপুর এলাকার সংসদ সদস্য নিখিল, সংসদ সদস্য ইলিয়াছ মোল্লা, এনাম, পরশসহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্য নেতা-কর্মীদের দায়ী করেন।

বিষয়:

মামলাওবায়দুল কাদেরআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
এলাকার খবর
