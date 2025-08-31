Ajker Patrika
> জাতীয়

জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি ক্যাইনলেট। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি ক্যাইনলেট। ছবি: সংগৃহীত

জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি ক্যাইনলেট।

আজ রোববার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নিনা ক্যাইনলেট বলেন, ‘অফিশিয়াল ও কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভিসা অব্যাহতি সুবিধা চালুর জন্য একটি সমঝোতা করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এভাবেই এক একটি উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং আমরা তার সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাই। বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন কীভাবে বিভিন্ন খাতে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারে, তা নিয়ে আমরা কাজ করব। জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষার মতো খাতে বৃহত্তর সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে।’

রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘আমরা মেরিটাইম কো-অপারেশনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারি। এ বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ রয়েছে। এ ছাড়া মেরিটাইম শিপিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি নিরাপত্তা, জলবায়ু মোকাবিলা বিশেষ করে বন্যা মোকাবিলায় সহযোগিতা করতে পারি।’

সম্প্রতি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ইস্যুতে অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত সংলাপের প্রসঙ্গ টেনে নিনা ক্যাইনলেট বলেন, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সাত দফা প্রস্তাব দিয়েছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে হাই লেভেল ডায়ালগ হবে। সেখানে আসিয়ানের অংশগ্রহণ থাকবে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পৃক্ততা আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।’

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন।

ড. দেলোয়ার হোসেন বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও সামুদ্রিক সহযোগিতার নতুন মাত্রা অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

এ ছাড়া ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এই অধ্যাপক।

বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিস অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাবেক ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব মো. রুহুল আলম সিদ্দিক।

বিষয়:

জ্বালানিশিক্ষাফিলিপাইনরাষ্ট্রদূত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

১৪৪ ধারা জারির পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সেনা মোতায়েন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে সিইসির আশ্বাস

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে সিইসির আশ্বাস

সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার প্রধান বিচারপতির

সাহস ও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার প্রধান বিচারপতির

জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত

জ্বালানি, কৃষি ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা আছে: ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত

ইসলামী ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার মামলা

ইসলামী ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার মামলা