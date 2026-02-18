ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে ওসমান হাদির জবানবন্দি নিলেন ট্রাইব্যুনাল

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ মৃত্যুর আগে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে দেওয়া শরিফ ওসমান বিন হাদির জবানবন্দি আমলে নিয়েছেন। এ মামলায় ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিচারাধীন রয়েছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ জবানবন্দি দেন। তাঁর মৃত্যুর কারণে ট্রাইব্যুনালে সরাসরি সাক্ষ্য দেওয়া আর সম্ভব হয়নি।
এ বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর সাংবাদিকদের জানান, শহীদ ওসমান হাদি জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ দেখেছেন এবং কীভাবে হামলা ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার কাছে সাক্ষ্য দেন।
চিফ প্রসিকিউটর আরও বলেন, প্রচলিত আইনের ১৯ ধারায় বিধান রয়েছে—কোনো সাক্ষী যদি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে বক্তব্য দেন, কিন্তু পরে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে ট্রাইব্যুনাল সেই বক্তব্যকে গ্রহণ করতে পারেন।
এই বিধানের আলোকে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেন এবং ওসমান হাদির জবানবন্দি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেন।
ছুটি নিয়ে নানা নাটকীয়তার পর পবিত্র রমজানের মাসের পুরোটাই সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।২০ মিনিট আগে
দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দিন মন্ত্রণালয়ে এসেই মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম) বলেছেন, তৎকালীন মেজর ও পরে রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।২৬ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজন আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।৩১ মিনিট আগে
সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানকে সিরিয়াল কিলার হিসেবে উল্লেখ করেছেন সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল ভূঁইয়া। আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ জেরার সময় তিনি বলেন, জিয়াউল আহসান সিরিয়াল কিলার হওয়ায় তাঁকে পদোন্নতি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না জেনারেল (অব.) ইকবাল করিম ভূঁইয়া।৩৮ মিনিট আগে