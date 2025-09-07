নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা আছে বলে কমিশন মনে করে না। নির্বাচনের পরিবেশ শতভাগ অনুকূলে আছে। এ মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। আজ রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ভোটের পরিবেশ কতটুকু আপনাদের অনুকূলে আছে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘শতভাগ অনুকূলে আছে বলে আমরা মনে করছি।’
দেশজুড়ে ভায়োলেন্স চলছে, তারপরও অনুকূলে কীভাবে জানতে চাইলে ইসি বলেন, ‘ভোট না হওয়ার মতো প্রতিকূল কোনো অবস্থা এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে মনে হচ্ছে না। কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে কমিশন মনে করে না।’
অনেকে বাইরে প্রশ্ন করে ভোট হবে কি না। বিষয়টি নজরে আনলে তিনি বলেন, ‘এটা তো আমাদেরও জিজ্ঞেস করে, আপনারাও জিজ্ঞেস করেন।’
সময়মতো ভোট হবে কি না, জানতে চাইলে ইসি বলেন, ‘আমরা তো আমাদের রোডম্যাপ দিয়েছি, অলরেডি রোডম্যাপ তো কথা বলছে।’
