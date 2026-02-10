ডাকটিকিটে একুশের কথা

চিঠির খামে ডাকমাশুল হিসেবে মূল্য লেখা যে লেবেল থাকে, তা-ই ডাকটিকিট। এক-দুই দশক আগেও এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। কিন্তু এখন প্রযুক্তির যুগে চিঠিরই চল নেই, ডাকটিকিট কী জিনিস নতুন প্রজন্ম বুঝবে কীভাবে? তবে অনেকেই পুরোনো ডাকটিকিট সংগ্রহ করে রাখেন স্মৃতি ধরে রাখতে।
ডাক অধিদপ্তর জানিয়েছে, সাধারণত বিভিন্ন দিবস, ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে বিশেষ ডাকটিকিট করা হয়। এর মাধ্যমে দেশে-বিদেশে নিজেদের দেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানানো যায়।
স্বাধীনতার সময়ে ডাকটিকিটের মাধ্যমে এ দেশের স্বীকৃতির বড় একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশ নামের একটা দেশের উত্থান বিশ্ববাসীর কাছে জানান দেওয়া হয়েছিল এই স্মারক ডাকটিকিটের মাধ্যমেও।
একুশ বাঙালির জীবনের ঐতিহাসিক এক মুহূর্ত। সেই ঘটনাকে ধরে রাখতেও ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাকটিকিট বের করেছিল। ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম ভাষা আন্দোলন নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। ২০ পয়সা মূল্যমানের এই টিকিটের জমিন সবুজ। তার ওপরে কালো কালিতে আঁকা শহীদ মিনার। পেছনে লাল অর্ধবৃত্ত। টিকিটের ওপরে লেখা ছিল শহীদ স্মরণে, নিচে লেখা বাংলাদেশ। বাঁ দিকে লেখা ২১ ফেব্রুয়ারি, ডান দিকে ভাষা আন্দোলন।
এরপরেও বিভিন্ন সময়ে ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহীদ, শহীদ মিনার নিয়ে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। ডাক অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত কয়েক বছর বেশ ধারাবাহিকভাবে অমর একুশে নিয়ে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে।
ডাক অধিদপ্তরের শাখা কর্মকর্তা (ফিলাটেলি) ও সহকারী নিয়ন্ত্রক (স্ট্যাম্পস) অতিরিক্ত দায়িত্ব মো. শফিউল আরেফিন বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম ভাষা আন্দোলন নিয়ে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। এরপরে প্রতিবছর প্রকাশিত হয়নি। তবে সম্প্রতি কয়েক বছর নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি বছর একুশের স্মারক ডাকটিকিট করার পরিকল্পনা আছে। নির্বাচনের পরে এটি প্রকাশ করা হতে পারে।
ঢাকা-১১ আসনের বিএনপির এম এ কাইয়ুমের দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপনের অভিযোগে প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে নাহিদ রিট করেছিলেন গত ২ ফেব্রুয়ারি। তবে শুনানি শেষে গত ৩ ফেব্রুয়ারি রিট সরাসরি খারিজ করে দেন হাইকোর্ট।১৯ মিনিট আগে
সিপিআইয়ের দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ০ (শূন্য) থেকে ১০০ (এক শ)-এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। ‘০’ স্কোরকে দুর্নীতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ‘১০০’ স্কোরকে দুর্নীতির কারণে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত বা সর্বাধিক সুশাসিত বলে ধারণা করা হয়।৩১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবিরের একটি ভিডিও ফুটেজ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। গত শনিবার রাজধানীর মিরপুরে নির্বাচনী গণসংযোগের সময় এক বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাম্যমাণ পান বিক্রেতাকে ১ হাজার টাকার নোট গুঁজে দেওয়ার ভিডিওকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সৃষ্টি।১ ঘণ্টা আগে
রাজনৈতিক দলগুলোর ও প্রার্থীদের পরস্পরের প্রতি বাক্যবাণ, অভিযোগ, নানান প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় শেষ হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, মাঠের আনুষ্ঠানিক প্রচার বন্ধ হলেও প্রার্থীরা এবং তাঁদের সমর্থকেরা ঝুঁকে পড়বেন...৯ ঘণ্টা আগে