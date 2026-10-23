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জাতীয়

সৌদি আরবে হুতি হামলার নিন্দা জানাল বাংলাদেশ

বাসস, ঢাকা
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ১৫
সৌদি আরবে হুতি হামলার নিন্দা জানাল বাংলাদেশ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সৌদি আরবে একাধিক হুতি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। এসব হামলায় দুই বাংলাদেশি হতাহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে। একই সঙ্গে সৌদি সরকার ও জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ সব ধরনের হামলা অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিহামলাহুতিপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সৌদি আরব
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