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পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের অঙ্গীকার বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের অঙ্গীকার বাংলাদেশের
আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-এর ৭০ তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে পরমাণু বিজ্ঞানের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় গতকাল সোমবার আইএইএর ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী। আইএইএর মহাপরিচালক রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসিকে পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে আইএইএর টেকনিক্যাল কোঅপারেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য, পানি ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে সুফল পেয়ে আসছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ২০২৬-২০৩২ মেয়াদের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ফ্রেমওয়ার্ক স্বাক্ষর করেছে, যা আগামী বছরগুলোতে প্রযুক্তিগত সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বিষয়:

বাংলাদেশতথ্যপ্রযুক্তিপারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রমন্ত্রণালয়
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