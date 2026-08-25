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কাউন্সিলর একরাম হত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৭ জনকে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৬, ১৩: ১৭
কাউন্সিলর একরাম হত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৭ জনকে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ
একরামুল হক। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে ক্রসফায়ারে কাউন্সিলর একরামুল হক হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাত আসামিকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন। সেইসঙ্গে সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদিসহ চার আসামিকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

সাবেক এমপি বদি ছাড়া বাকি তিন আসামি হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিফতাহ উদ্দিন আহমেদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব আলম ও র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক আনোয়ার লতিফ খান। এর মধ্যে অন্য মামলায় আগে থেকেই ঢাকার সেনানিবাসের সাবজেলে আছেন মাহবুব ও আনোয়ার লতিফ।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও যাঁদের হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, মেজর রুহুল আমিন, সেনা কর্মকর্তা নাজমুস সাকিব ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা আশিকুর রহমান।

কক্সবাজারে একরামুল হত্যা: ট্রাইব্যুনালে হাজির সাবেক এমপি বদি-ব্রিগেডিয়ার মিফতাহকক্সবাজারে একরামুল হত্যা: ট্রাইব্যুনালে হাজির সাবেক এমপি বদি-ব্রিগেডিয়ার মিফতাহ

এর আগে গত ২৬ জুলাই শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। একইসঙ্গে অন্য মামলায় গ্রেপ্তার থাকা তিনজনকে হাজির করতে ও আটজনকে গ্রেপ্তার করতে পরোয়ানা জারি করা হয়। নির্দেশ অনুযায়ী চারজনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

২০১৮ সালের ২৬ মে রাতে কক্সবাজারের টেকনাফে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন একরামুল হক। তিনি টেকনাফ পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। ওই ঘটনার একটি অডিও রেকর্ড ফাঁস হলে তখন দেশজুড়ে আলোচিত হয়।

বিষয়:

কক্সবাজারকাউন্সিলরআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালশেখ হাসিনা
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