পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বৈমানিক ক্যাপ্টেন মুনতাসির রহমান পাসপোর্ট ছাড়াই জেদ্দায় ফ্লাইট পরিচালনা করেছেন। এতে তিনি সৌদি ইমিগ্রেশনে আটক হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজ নিয়ে জেদ্দা পৌঁছানোর পর ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করেন।

জানা গেছে, আজ বুধবার সকালে বিমান কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে তাকে বিমানবন্দর থেকে হোটেলে স্থানান্তর করা হয়। পরে সন্ধ্যার ফ্লাইটে তার পাসপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা নেয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

এ ব্যাপারে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. সাফিকুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি।

এর আগেও বিমানে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক ফ্লাইট পরিচালনার সময় ক্যাপ্টেন ফজল মাহমুদ পাসপোর্ট ছাড়া দোহায় পৌঁছে সেখানে আটকে পড়েন। তাকে দোহা বিমানবন্দরের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি এবং পরে তিনি অন্য একটি ফ্লাইটে দেশে ফেরেন।

এ ছাড়া, চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন এনাম মেয়াদোত্তীর্ণ আইডি কার্ড নিয়ে ঢাকা-লন্ডন রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করায় লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে আটক হন। পরবর্তীতে তাকে টিকিট কেটে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

বিষয়:

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সউড়োজাহাজআটকপাসপোর্টইমিগ্রেশন
