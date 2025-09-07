Ajker Patrika
> জাতীয়

জুরাইনে চিরশায়িত হবেন বদরুদ্দীন উমর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লেখক, গবেষক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর। ছবি: সংগৃহীত
লেখক, গবেষক ও রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর জুরাইন কবরস্থানে আগামীকাল সোমবার লেখক, গবেষক ও মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক বদরুদ্দীন উমরকে দাফন করা হবে। তার আগে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সকাল ১০টায় তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হবে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে হবে তাঁর জানাজা।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম।

তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, আগামীকাল সকাল ১০টায় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বাদ জোহর পারিবারিক আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বদরুদ্দীন উমরের জানাজা হবে। এরপর তাঁকে জুরাইন কবরস্থানে সমাহিত করা হবে।

আজ সকাল ১০টার দিকে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে বদরুদ্দীন উমর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বার্ধকব্যজনিত নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন তিনি।

বদরুদ্দীন উমর তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। পরে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একসময় তিনি পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০০৩ সালে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করে এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

বিষয়:

গবেষকলেখকজানাজাবদরুদ্দীন উমর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সুইটি গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

সম্পর্কিত

নির্বাচনে কোনো অনিশ্চয়তা আছে কমিশন মনে করে না: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচনে কোনো অনিশ্চয়তা আছে কমিশন মনে করে না: ইসি আনোয়ারুল

আসন্ন নির্বাচন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ: আইজিপি

আসন্ন নির্বাচন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ: আইজিপি

জুরাইনে চিরশায়িত হবেন বদরুদ্দীন উমর

জুরাইনে চিরশায়িত হবেন বদরুদ্দীন উমর

‘আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি’, বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা

‘আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি’, বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা