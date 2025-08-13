ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দিল মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

বাসস, কুয়ালালামপুর
নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউকেএম)।
আজ বুধবার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে এক জমকালো অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এই সম্মাননা তুলে দেন অধ্যাপক ইউনূসের হাতে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামাজিক ব্যবসা প্রসারে অধ্যাপক ইউনূসের অসামান্য ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস তার বক্তব্য দেন, যেখানে তিনি তাঁর সামাজিক ব্যবসার দর্শন ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন।
সকালে অধ্যাপক ইউনূস অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এসময় শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদকে সম্মান জানাতে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীগণ উপস্থিত ছিলেন। এটি অধ্যাপক ইউনূসের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার কাজের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।
নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউকেএম)।
আজ বুধবার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে এক জমকালো অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এই সম্মাননা তুলে দেন অধ্যাপক ইউনূসের হাতে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামাজিক ব্যবসা প্রসারে অধ্যাপক ইউনূসের অসামান্য ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস তার বক্তব্য দেন, যেখানে তিনি তাঁর সামাজিক ব্যবসার দর্শন ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন।
সকালে অধ্যাপক ইউনূস অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এসময় শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদকে সম্মান জানাতে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীগণ উপস্থিত ছিলেন। এটি অধ্যাপক ইউনূসের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার কাজের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব দিতে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কর্মকর্তা বাছাই নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। আগের তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। ফলে নির্বাচনী প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই শেষে পুলিশ সদস্যদের একটি...৪ ঘণ্টা আগে
দুই দফা সংলাপের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়া আজ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠাচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এতে সনদ বাস্তবায়নে ৯ দফার অঙ্গীকার জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন না তোলা, অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই বাস্তবায়ন৪ ঘণ্টা আগে
মালয়েশিয়ার শ্রমিক পাঠাতে পাঁচ-ছয় গুণ বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগের প্রমাণ না মেলা ও জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত স্থগিতের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অভিবাসন নিয়ে কাজ করা ২৩টি সংগঠনের জোট বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম)।১০ ঘণ্টা আগে
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) ৫৬ কোটি টাকা ঋণখেলাপির মামলায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি ও কে স্পোর্টসের মালিক ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম ওরফে ফাহাদ করিমসহ তাঁর স্ত্রী মিসেস নোরা লাহলালির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন অর্থঋণ আদালত। আজ মঙ্গলবার শুনানি শেষে ঢাকার ৫ নম্বর অর্থঋণ আদ১০ ঘণ্টা আগে