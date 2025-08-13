Ajker Patrika
> জাতীয়

ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দিল মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

বাসস, কুয়ালালামপুর
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯: ৩৪
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বুধবার কুয়ালালামপুরে ইউকেএম মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছ থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির সনদ গ্রহণ করেন। ছবি: সংগৃহীত
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বুধবার কুয়ালালামপুরে ইউকেএম মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছ থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির সনদ গ্রহণ করেন। ছবি: সংগৃহীত

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউকেএম)।

আজ বুধবার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ইউকেএম বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে এক জমকালো অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এই সম্মাননা তুলে দেন অধ্যাপক ইউনূসের হাতে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামাজিক ব্যবসা প্রসারে অধ্যাপক ইউনূসের অসামান্য ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস তার বক্তব্য দেন, যেখানে তিনি তাঁর সামাজিক ব্যবসার দর্শন ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সকালে অধ্যাপক ইউনূস অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এসময় শান্তিতে নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদকে সম্মান জানাতে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীগণ উপস্থিত ছিলেন। এটি অধ্যাপক ইউনূসের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার কাজের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি।

বিষয়:

ড. মুহাম্মদ ইউনূসঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টাডক্টরেট ডিগ্রি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দিল মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দিল মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

নির্বাচনী দায়িত্ব: নিরপেক্ষ পুলিশের খোঁজে হিমশিম সরকার

নির্বাচনী দায়িত্ব: নিরপেক্ষ পুলিশের খোঁজে হিমশিম সরকার

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর টাকা আত্মসাৎকারীদের দায়মুক্তি উদ্বেগজনক: বিসিএসএম

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর টাকা আত্মসাৎকারীদের দায়মুক্তি উদ্বেগজনক: বিসিএসএম